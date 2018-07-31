المريخ يصل إلى أقرب مسافة له من الأرض منذ 15 عاماً

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" إن كوكب #المريخ اقترب إلى أقرب نقطة له من الأرض اليوم الثلاثاء، إذ كان على مسافة 57.6 مليون كيلومتر.

ووفقا لناسا هذه هي أقرب مسافة بين الكوكبين منذ أغسطس/آب 2003 حين بلغت المسافة بينهما 55.6 مليون كليومتر.

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ومن المتوقع أن يصل الكوكبان إلى مثل هذا القرب تقريبا بعد 17 عاما.

وقالت ناسا إن المسافة بين الكوكبين ستكون أقرب مما وصلت إليه اليوم، وستبلغ 56.9 مليون كيلومتر في 11 سبتمبر/أيلول 2035.