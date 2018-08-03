إصدار جديد لصواريخ باتريوت يحطم رقمها القياسي السابق

أعلنت شركة لوكهيد مارتن Lockheed Martin أن أحدث نسخة من صواريخ باتريوت، التي تم إصدارها لصالح الجيش الأميركي، نجحت في تحطيم الرقم القياسي الخاص بصواريخ باتريوت في اعتراض الأهداف على مسافات بعيدة.

ووفقاً لما نشره موقع Defense News، نجح نظام القدرة الاعتراضية المتطورة لصاروخ باتريوت الجديد، والمعروف اختصارا باسم PAC-3 MSE، بالتدمير السريع والتام لتهديد من هدف نفاث على مسافة بعيدة خلال التجارب التي جرت في ساحة اختبار الصواريخ بقاعدة وايت ساندز في نيو مكسيكو الأسبوع الماضي.

وذكرت لوكهيد مارتن أن التجارب الأخيرة لاعتراض نظام PAC-3 MSE هدف نفاث، أثبتت قدرة النظام الجديد على تدمير الأهداف التي يتم اعتراضها بشكل تام على مسافات أبعد مما سبق. تحاكي الأهداف النفاثة لطائرة ذات جناحين ثابتين أو قذيفة كروز والصواريخ الباليستية التكتيكية.

قدرات فريدة

تضمنت التجارب، التي جرت تحت إشراف مختصين بالجيش الأميركي، اختبار عناصر اعتراض الأهداف على مسافات بعيدة تصل إلى أكثر من 140 كلم، بالإضافة إلى "القدرة الفريدة من نوعها" على التدمير التام للهدف، فضلاً عن القدرات المتطورة على الرصد والتتبع لـ PAC-3 MSE بفضل التحديثات المتطورة لأنظمة الكمبيوتر والرادار الذي يوفر تغطية 360 درجة على نطاق بعيد وبشعاع ضيق يصعب اكتشافه.

وتستعد شركة لوكهيد مارتن لمضاعفة إنتاجها من نظام PAC-3 MSE في السنوات القادمة لمواكبة طلبات الجيش الأميركي والتعاقدات مع 12 دولة حول العالم، حيث إنه تم مؤخرا صدور الأمر بزيادة أعداد الصواريخ المطلوب شراؤها بالمستقبل في إطار ميزانية الدفاع العسكري الأميركية للعام 2019.