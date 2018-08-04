في غوغل إيرث.. "العالم المسطح لم يعد له وجود"

إذا كنت من محبي أو مستخدمي خرائط غوغل، فثمة مفاجأة في انتظارك وتغيير جديد سوف يزعج الذين يصرون على النظر إلى الأرض بوصفها مسطحة.

ويقوم التغيير على عرض الخرائط على أن الأرض كروية، فكلما تحركت بمؤشر الحاسوب سوف تكتشف أن الأمكنة تتحرك بطريقة مستديرة.

كما يعطي التغيير الجديد إحساساً ملموساً بكروية الأرض، يجعل المتصفح يكتشف الأمكنة بوضعية جديدة عما سبق.

ومع التصغير والتكبير في الخرائط على "غوغل إيرث"، سترى النتيجة بشكل أوضح.

وعلق بعضهم على توتير: "العالم المسطح لم يعد له وجود".

كذلك رأى آخرون أن هذا التغيير يعتبر كبيراً، فبعد اليوم لن يتعامل الناس مع الخرائط والدول والمواقع وفق المفهوم القديم كما في الأطالس الورقية، ما سينعكس على مخيلة البشر في تفسير الكثير من الأشياء وإعادة رؤيتها في واقعهم.