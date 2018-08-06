زورق "صامت" تتم قيادته بواسطة "آيباد"

أزاحت شركة Q-Yachts الفنلندية الستار عن زورق من طراز Q30، يعمل بالكهرباء بالكامل، ويبلغ طوله 9 أمتار.

يبحر الزورق "الصامت تمامًا" بنظام دفع Oceanvolt من خلال محرك كهربي لا تنتج عنه أية انبعاثات، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تصل القدرة الاستيعابية للزورق إلى 8 أشخاص، حيث يضم في المستوى السفلي كابينة فسيحة مزودة بحوض صغير ومساحات إضافية للجلوس وخزانات للأمتعة. أما سطح الزورق، فيمكن أن يتسع لشخصين في منصة للحمامات الشمسية، فضلا عن طاولة بأربعة مقاعد، مع ميزة الاستمتاع بالاستماع للموسيقى بجودة هاي فاي من سماعات بلوتوث لاسلكية.



بطاريات تكفي لـ5 ساعات

يصل مدى الزورق إلى 80 ميلاً بحريًا (أو ما يساوي 148 كلم)، بفضل مجموعة البطاريات، التي توفر القدرة على الإبحار لمدة 5 ساعات متواصلة ويمكن مضاعفتها بزيادة مجموعة بطاريات إضافية.



قيادة هادئة

وفي حين أن نظام المحرك يوفر قيادة هادئة، فإنه يحد من مدى الزورق، ولا تزيد سرعته القصوى عن 15 عقدة فقط (28 كلم/ساعة). ويتحكم قائد الزورق في أنظمة الملاحة بواسطة جهاز كمبيوتر لوحي آيباد خلف عجلة القيادة الخشبية، حيث يوفر الآيباد خريطة تفاعلية تجعل الإبحار مهمة سهلة وتجربة ممتعة.



حركة بلا أمواج

تم صناعة هيكل الزورق وسطحه، من راتينغ فينيل إستر خفيف الوزن، وألياف زجاجية تم تغليفها بطبقة جل بيضاء متلألئة تتناغم مع مصابيح LED الداخلية والخارجية. ويوفر تصميم الهيكل ميزة تقليل الأمواج، التي تنتج عند حركة الزورق، للحد من الضوضاء إلى أدنى مستوى ممكن.