تجارب لشحن سيارة كهربائية بالطاقة الشمسية أثناء القيادة

استفادت شركة ناشئة مقرها مدينة ميونيخ الألمانية من الشمس الساطعة في ولاية بافاريا هذا الصيف، لاختبار التطوير النهائي لنظام شحن سيارتها سيون، وهي سيارة كهربائية بالكامل تعمل بالطاقة الشمسية حتى يتسنى شحنها أثناء القيادة.

ومن المرجح أن تتخلف ألمانيا عن تحقيق هدف تسيير مليون سيارة كهربائية في الشوارع بحلول عام 2020 لكن الحكومة قالت في أبريل نيسان إنها مستعدة لتقديم دعم للشركات التي تصنع بطاريات السيارات الكهربائية.

وتطور شركة سونو موتورز التي تأسست عام 2016 السيارة سيون، وهي سيارة كهربائية بالكامل يحتوي هيكلها على خلايا شمسية، ويمكن شحنها بالطاقة الشمسية أو عن طريق مصادر الكهرباء التقليدية.

وسيبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2019 وتلقت الشركة الألمانية أكثر من 6500 طلبية وتسعى لبدء البيع بسعر 16 ألف يورو (18540 دولاراً) العام المقبل.

وستحتوي السيارة سيون على 330 خلية شمسية مثبتة في السقف وغطاء المحرك والجانبين. وتقطع بطاريتها مسافة تصل إلى نحو 250 كيلومتراً قبل أن تحتاج لإعادة الشحن.

وقال لاورين هان، أحد مؤسسي سونو موتورز والرئيس التنفيذي للشركة، لرويترز "لدينا تدفئة للمقعد وتكييف هواء ونظام للترفيه المفيد، حيث يمكنني أيضا أن أوصل هاتفي به على نحو تفاعلي وهو ما يعني أن لدي بالفعل سيارة كاملة لكنها بسيطة للغاية وغير متكلفة".