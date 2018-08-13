كيف وفر مشاة البحرية الأميركية 100 مليون دولار؟ 

من المقرر أن تحل المركبة التكتيكية المشتركة الخفيفة #JLTV، محل المركبات #المدرعة طراز Humvee لخدمة قوات #مشاة_البحرية_الأميركية في صيف 2019.

والجديد أنه لن تتم عملية الإحلال والتجديد بالكامل، وإنما ستحتوي مركبات JLTV الجديدة على بعض القطع من مركباتHumvees ، إذ سيقوم المارينز بإعادة تدوير دروع المدافع المدرعة من الـHumvees، بتركيبها على عدد 9091 مركبة JLTV، المزمع دخولها الخدمة، بما يوفر نحو 100 مليون دولار، وذلك لتقليل تكاليف عمليات التحديث والإحلال والتبديل، بحسب موقع popular mechanics"".

مقاومة التفجير من أسفل

تم تصميم المركبة الخفيفة التكتيكية المشتركة JLTV لتخدم كمركبة خفيفة مدرعة لنقل الجنود، والطيارين، ومشاة البحرية عبر ساحة المعركة، وليس فقط على الخطوط الأمامية ولكن أيضا لما بعد الخطوط الصديقة حيث يوجد خطر التعرض لكمائن على غرار حرب العصابات أو العبوات الناسفة اليدوية الصنع.

تم بناء جسم المركبة JLTV من الألف إلى الياء بإمكانيات حماية تسمح بتحمل أي عواقب لانفجارات تحدث نتيجة لعبوات ناسفة أسفل المركبة.

مميزات مدهشة

تتسع مركبة JLTV لحمل 4 أشخاص وما يصل إلى نحو 1600 كغم من البضائع. يتم تشغيلها بمحرك Duramax Turbo Diesel، مع ناقل حركة أوتوماتيك -6 سرعات- من طراز Allison 2500SP، بما يحقق سرعات تصل إلى 120 كم/ساعة، مع نظام تعليق TAK-4i رباعي مستقل بارتفاع نصف متر عن الأرض أثناء السير.

وسيتم تزويد المركباتJLTV ، بمدافع رشاشة من عيار 7.26 ملم، ورشاشات ثقيلة من عيار 0.50، وقاذفة قنابل يدوية طراز Mk.19 عيار 40 ملم، أو صاروخ Javelin المضاد للدبابات.

إعادة تدوير قطع من Humvees

وسوف توضع مجموعة دروع حماية المدفعية، المُعاد تدويرها، على المركبات الجديدة، بالإضافة إلى وحدة دروع حماية مشغلي المدافع على حاملات أسلحة القتال وجر قاذفات الصواريخ المضادة للدبابات، ولم يتم اختيار إعادة تدوير دروع الـHumvees للتوفير من الناحية الاقتصادية فقط ولكن أيضا لأن معظم أجزاء هذه الدروع حديثة التصميم وثبت فاعليتها في توفير حماية بزاوية 360 درجة.

وتشمل خطة إعادة التدوير نقل أجهزة الراديو والهوائيات ومعدات الاتصالات الأخرى من مركبات Humvees ليتم تركيبها في المركبات JLTV الأحدث.