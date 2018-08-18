صور.. 122 سلحفاة بحرية نافقة على شاطئ بجنوب المكسيك

عُثر على 122 #سلحفاة_بحرية تنتمي بأكثريتها لجنس مهدد بالانقراض، نافقة على شواطئ بويرتو أريستا في جنوب ولاية تشياباس المكسيكية، من دون معرفة أسباب هذه الحالات، على ما أعلنت السلطات.

وأوضحت هيئات حكومية تابعة لوزارة البيئة في بيان أن آثارا لضربات على الرأس والقوقعة وأخرى متروكة من سنانير وجدت على 10% من السلاحف النافقة.

وأشار البيان إلى أن أسباب حالات النفوق لم تحدد بعد، جرّاء تحلل الجيف الذي حال دون إجراء عمليات تشريح.

ومن أصل #السلاحف الـ122 التي عثر عليها، تنتمي 111 إلى جنس مهدد بالانقراض يعرف باسم "غولفينا".

وأكدت السلطات أنها ستكثف جهودها لمكافحة عمليات الإمساك بالسلاحف التي تنتشر على سواحل تشياباس.

وتحظر المكسيك منذ 1990 الإمساك بالسلاحف البحرية لكن لا تزال هناك عمليات اتجار غير قانوني ببيضها المستخدم في المطبخ التقليدي للسكان الأصليين في جنوب البلاد. وتعاقب المكسيك الضالعين في الاتجار بالسلاحف البحرية بالسجن تسع سنوات.