منظومة جديدة للبحرية الأميركية تدمر ألغاماً بحرية

بدأت قوات البحرية الأميركية بإجراء تجارب واختبارات تقييم لرؤوس حربية موجهة بكاميرات فيديو تحت الماء لتدمير الألغام، بحسب تصريحات مسؤولي البحرية، والتي نشرها موقع National Interest.

وستوفر الرؤوس الحربية المتقدمة الجديدة القدرة على كسح وتدمير ألغام العدو البحرية في قاع المحيطات، علاوة على تحسين الحماية للغواصات والسفن التي تجوب بحار ومحيطات العالم، فضلاً عن إضافة قدرات قتالية هجومية جديدة للعمليات الحربية البحرية.

رأس حربي ووحدة تحكم

تتألف المنظومة الجديدة من جزأين هما رأس حربي، مزود بكاميرات فيديو، ووحدة سونار ومصادر إضاءة، فيرسل الرأس الحربي البيانات إلى وحدة التحليل والتحكم والتوجيه، التي تم تركيبها على متن مروحيات طرازMH-60S، والتي تخدم على ظهر حاملات الطائرات الأميركية ومركبات قوات الاستطلاع بالبحرية الأميركية.

من جهته، صرح الناطق باسم قيادة النظم بالبحرية الأميركية، ألان باريبو، لموقع Warrior Maven: "إن البحرية استحدثت المنظومة الجديدة لتلبية متطلبات التحييد السريع للألغام البحرية الرأسية والقابعة بقاع البحار، لدعم العمليات في المناطق الساحلية والمضايق المحصورة، ونقاط الاختناق ومناطق الأهداف البرمائية".

سيناريوهات قتالية محتملة

ومن المقرر أن يتم نشر التكنولوجيا الناشئة، التي يجري تقييمها حالياً في اختبارات وسيناريوهات شبه قتالية ينفذها الأسطول الأميركي، في السنوات القليلة القادمة. ويتلقى نظام تحييد الألغام المحمول جواً، الذي أطلق عليه Archer Fish، معلومات الاستطلاع والرصد من مجموعة من الأنظمة البحرية المختلفة قبل إعادة تأكيد الهدف، ثم يغوص الرأس الحربي ليدمر اللغم.

سمك السهم

وتأتي تسمية المنظومة الجديدة نسبة إلى سمك السهم Archer Fish، التي تقوم بإطلاق دفعات قوية من الماء إلى أعلى كالسهام لصيد الحشرات القريبة من سطح الماء.

من جانبه، أوضح مدير برنامج حرب الألغام بالبحرية الأميركية، الكابتن دانييل جورج، أن نظام Archer Fish يستخدم كاميرات فيديو وسونار ومصادر إشعاع ضوئي لرصد الأهداف المراد تدميرها، كما يستهدف بدقة متناهية الألغام الرابضة في قاع البحار والمحيطات أكثر من تلك القريبة من سطح الماء.

نقاط الاختناق

وبحسب موقع National Interest، فإن ما أشار إليه مسؤولو البحرية الأميركية بمسمى "نقاط الاختناق" ربما يتعلق بالعديد من المناطق الساخنة والواضحة للغاية والمعروفة بأنها تمثل نقاط تهديد بزرع الألغام البحرية، كما هو الحال في المناطق الساحلية المحيطة ببحر الصين الجنوبي، ومضيق هرمز في الخليج العربي، الذي تم إدراجه كمنطقة محتملة للتهديدات الإيرانية، مثل احتشاد القوارب الصغيرة وزرع الألغام البحرية.

كذلك لفت National Interest إلى أنه تم طرح الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت التوترات مع إيران يمكن أن تدفع طهران إلى تنفيذ تهديداتها بمحاولة إغلاق أو تهديد "نقطة الاختناق" أو مضيق هرمز، الذي يزدحم بالحركة التجارية ويتميز بأهميته الاستراتيجية.

وجاءت الإجابة بأن منظومة كشف وتدمير الألغام Archer Fish، المحمولة جواً، يمكن بطبيعة الحال أن تساعد، بشكل أكثر فعالية ولمسافات أبعد ومساحات أكبر، في مضاعفة قدرة البحرية الأميركية على الرد السريع والفعال على هذا النوع من التهديد.