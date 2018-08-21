بسبب نقص معلمي الإنجليزية.. اليابان تستعين بالروبوتات

قررت الحكومة اليابانية الاستعانة بالتكنولوجيا في محاولة لإثارة حماسة التلاميذ على اللغات الأجنبية في هذا البلد، الذي لا ينطق سكانه بلغات عدة، من خلال اللجوء إلى روبوتات تعليم الإنجليزية للأطفال.

وسينفذ المشروع النموذجي هذا في 500 مدرسة، اعتباراً من العام الدراسي المقبل في نيسان/أبريل 2019 مع رصد ميزانية قدرها 250 مليون ين (2.27 مليون دولار)، على ما أوضح ناطق باسم وزارة التربية لوكالة "فرانس برس".

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وأضاف أن "الروبوتات المتوافرة في السوق تتمتع بوظائف عدة ويمكنها على سبيل المثال أن تتحقق من لفظ كل تلميذ".

قد تبدو هذه الوسيلة غير ناجعة إلا أن الكثير من المدارس يواجه صعوبة في إيجاد مدرسين أكفاء للغة الإنجليزية، ولا تملك المال الكافي لتوظيف أشخاص لهذه المادة.

وقال الناطق باسم الوزارة إن "إجراءات أخرى ستتخذ"، مثل استخدام الأجهزة اللوحية أو الدروس عبر الإنترنت مع مدرسين فعليين تكون الإنجليزية لغتهم الأم.

وسبق لمدارس يابانية أن اعتمدت روبوتات تحضيراً لدخول قواعد جديدة حيز التنفيذ العام 2020 تجعل من تعليم الإنجليزية إلزامياً اعتباراً من سن الـ10 في مقابل الـ12 راهنا.