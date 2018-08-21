قريبا.. روبوتات تنافس نجوم السينما في هوليوود

إنها حقيقة وليست خيالا علميا، فإن هوليوود عاصمة السينما العالمية تشهد حاليا استعدادات لقيام روبوت ببطولة فيلم روائي طويل يعرض قريبا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعتزم المخرج توني كاي اختيار روبوت للقيام بدور البطولة في فيلمه القادم '2nd Born'، وهو الجزء الثاني من فيلم '1st Born'، المقرر طرحه في دور العرض قريبا.

الذكاء الصناعي بطل الجزء الثاني

واستقر رأي المخرج الشهير كاي، الذي ذاع صيته عندما أخرج العمل الدرامي 'American History X' عام 1998، على منح دور البطولة للذكاء الصناعي في الجزء الثاني من سلسلة "Born"، وفقا لما نشره موقع "Deadline".

وسبق أن قام ستيفن سبيلبرغ بتوظيف الذكاء الصناعي في عدد من أفلامه، ولكن يختلف الأمر في فيلم كاي الذي صرح بأنه "لن يلجأ إلى استخدام روبوت يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر للقيام بدور البطولة، وإنما سيكون روبوت آندرويد تم تدريبه على أساليب وطرق التمثيل المختلفة".

كما يأمل كاي والمنتج سام خوز أن يتم اعتماد الروبوت بطل فيلمهما من قبل نقابة ممثلي السينما، كي يصبح الروبوت مؤهلا للتنافس على الجوائز في المهرجانات والمسابقات.

سبق ياباني

ولا يعد فيلم 2nd Born هو أول عمل فني يضم روبوت آندرويد في صفوف طاقم التمثيل على الإطلاق، فقد سبق أن ضم العمل الدرامي الياباني 'Sayonara'، إنتاج عام 2015، روبوتا اسمه Geminoid F للقيام بدور نسائي إلى جانب فريق الممثلين البشر.

وتكلفت النسخة الحالية من الروبوت Geminoid F الذي لعب دور الفتاة ليونا في فيلم Sayonara نحو 108 آلاف دولار أميركي. ويقول مخرج الفيلم الياباني فوكادا إن العمل مع ممثل روبوت آندرويد أسهل بكثير عن الممثلين البشر، حيث إن "الروبوت لا يشكو ولا يشعر بالجوع ولا يحتاج للنوم إطلاقا".

وجه مطاط يبتسم ويبكي

يتم صنع وجه الروبوت الآندرويد من المطاط ويتم تحريك ملامح الوجه لتنسخ تعبيرات الوجه البشري سواء عندما يبتسم أو يقطب الجبين أو يتحدث عن طريق محركات آلية أسفل طبقة المطاط متصلة بمضخات هوائية صغيرة تقوم بنفج الجزء من الوجه الذي يعطي الانطباع بتعبير بشري معين.

ويتم التحكم في هذه التعبيرات عن بعد من خلال جهاز كمبيوتر متصل لاسلكيا بالروبوت في موقع التصوير وحسب السيناريو والمشهد يتم تشغيل الروبوت بسهولة ويسر.