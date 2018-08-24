سترة من الـ"غرافين".. أحدث صيحة في عالم الأزياء

تم إزاحة الستار عن أول سترة مصنوعة من مادة الـ"غرافين" على مستوى العالم. وتعد "فوليباك" Vollebak هي أول شركة تقوم بتوظيف مادة الـ"غرافين" لخدمة الإنسان في الحياة اليومية. و"فوليباك" هي مؤسسة ناشئة، تستخدم العلم والتكنولوجيا لصناعة ملابس المغامرة والرحلات، بحسب ما نشره موقع "Futurism".

إن مادة الـ"غرافين" هي عبارة عن طبقة شفافة سمكها ذرة واحدة من الكربون، أمكن عزلها لأول مرة في عام 2004. ويعد الـ"غرافين" أشد صلابة من الماس، رغم أنه شديد المرونة وجيد التوصيل للحرارة.

دفء ونظافة

تتميز السترة المصنوعة من الـ"غرافين" بأنها تساعد على تدفئة الجسم بل وإعادة توزيع الحرارة من الأجزاء الأكثر دفئاً في الجسم إلى الأجزاء الأكثر برودة، كما أن السترة التي تقلل التعرق وتسمح بتبخر العرق، تقاوم تسرب الماء وتمنع نمو البكتيريا.

ويقول المؤسس المشارك في "فوليباك" نيك تيدبول: "سمعنا عن عجائب الغرافين منذ 14 سنة، ولكن تلك المادة الفائقة القيمة لم يكن من السهل الاستفادة منها بشكل مؤثر في الحياة اليومية، وذلك لصعوبة استخلاصها وتكاليف تصنيعها الباهظة. ولكننا نأمل أن تطرح السترة بأسعار تناسب أوضاع السوق قريباً".

ويضيف تيدبول: "إن طرح النماذج التجريبية من السترة الجديدة يهدف إلى فتح الباب أمام عمليات البحث والتطوير، وتسريع عملية الاكتشاف من خلال الانتقال بمادة الغرافين أخيراً من مختبرات الأبحاث إلى ميادين العمل والإنتاج".