مبيد حشري "طبيعي" فعّال.. مكوناته موجودة في مطبخك!

يواجه الكثيرون مشكلة مع الحشرات أو الفئران سواء كانوا يمتلكون حديقة بالمنزل أو حتى مجرد حفنة من النباتات في الشرفة أو على حافة النافذة.

ولا يفضل البعض استخدام مبيدات الآفات السامة، بخاصة إذا كان هناك أطفال صغار بالبيت أو حيوانات أليفة.

والخبر السار، بحسب موقع "Care2"هو أن هناك بديلاً طبيعياً أثبت نجاح بعد 4 سنوات من البحث المكثف، اكتشف العلماء المركب المثالي للحفاظ على الآفات من تناول وجبات خفيفة على بذور الحديقة، إنه الفلفل الحار.

نقطة البداية

ففي إطار جهود مبذولة لاستعادة التوازن البيئي والبراري الغربية بالولايات المتحدة، حاول خبراء الحفاظ على الطبيعة استعادة الأراضي العشبية المهيبة والغنية بالنباتات المحلية لسنوات دون جدوى. وكلما تمت زارعة بذور جديدة، ظلت الفئران الصغيرة تلتهمها بنهم، تاركة الأراضي العشبية قاحلة نسبياً. وقرر الباحثون في مجال حماية البيئة البحث عن مركب نباتي طبيعي يجعل البذور أقل إغراء للفئران، وفي نفس الوقت لا يؤثر على عمليات الإنبات.

وتوخى الباحثون أيضاً أن تكون تلك المادة غير قابلة للغسل لمدة لا تقل عن بضعة أشهر. وقادهم البحث والتجريب إلى الفلفل الحار المعروف باسم "كابسيسين".

مسحوق الفلفل الحار

استفاد العلماء في التوصل إلى استخدام الفلفل الحار كابسيسين كمبيد حشري ومضاد للقوارض، من شهرته منذ فترة طويلة بأنه رادع للقوارض، حيث إن كابسيسين هو الشكل الطبيعي للدفاع الثانوي لمنع التهام القوارض لمحاصيل الفلفل.

قام الباحثون بطحن الفلفل الغني بالكابسيسين، وتم نثره على بذور النباتات الأخرى بخلاف محاصيل الفلفل، وثبت أن هذه البذور تكسب نفس الحماية لمستوى الدفاع الثانوي القيم الذي تحظى بها محاصيل الفلفل.

أمان وفعالية وسعر زهيد

وحققت بودرة الفلفل، المركب الطبيعي بالكامل، نسبة نجاح تصل إلى 86%، ما سمح بتحقيق تقدم أكبر في إعادة زراعة الأراضي العشبية.

وبالطبع يمكن استخدام بودرة الفلفل الحار في حدائق المنازل والنوادي والمنتجعات بشكل آمن وبتكلفة اقتصادية بسيطة للغاية.