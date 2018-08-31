في التيمز.. قارب نفايات لالتقاط القمامة البلاستيكية

على مياه نهر التيمز، انطلق نشطاء من دعاة حماية البيئة على قارب مصنوع بالكامل تقريباً من نفايات بلاستيكية أعيد تدويرها في محاولة منهم لتعريف الناس بزيادة مستويات القمامة في الممرات المائية ببريطانيا.

والقارب يمكن أن يحمل 12 راكباً، وهو من صنع مارك إدواردز الذي صنع أيضاً القارب الملكي (غلوريانا) بمناسبة احتفالات عام 2012 باليوبيل الماسي لجلوس الملكة إليزابيث على العرش.

وأطلق على قارب النفايات (بيت بروجكت)، وسيقوم برحلات منتظمة على النهر لالتقاط النفايات البلاستيكية التي ستستخدم بدورها في صنع المزيد من مثل هذه القوارب.



كما استخدم إدواردز أساليب تقليدية لصنع القارب.

وقال للصحافيين لدى تدشين القارب الخميس في ريتشموند بجنوب غربي لندن: "رجعنا إلى التكنولوجيا التي ورثناها من عهد الفايكنغ"، لافتاً إلى أن صنع القارب تطلب عملاً كثيراً "لكن هذا لا شيء أمام صنع مركب سيبقى 100 عام".



من جهتها، ذكرت مؤسسة (هبب) الخيرية، التي كانت وراء المشروع، أنه يجري إزالة 300 طن من النفايات من نهر التيمز كل عام وأن نسبة كبيرة منها عبارة عن عبوات طعام وشراب ملقاة من اليابسة.

وأشارت على موقعها الإلكتروني إلى أن "معظم القمامة تلتهمها الطيور والأسماك والكائنات الأخرى وهو ما يؤدي إلى وجود مواد بلاستيكية في أحشاء 70% من أسماك نهر التيمز".



والقارب (بيت بروجكت) هو الثاني الذي يُصنع من نفايات بلاستيكية أعيد تدويرها.