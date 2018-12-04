ما السر الغامض وراء ظهور ثاني أضخم ثور في العالم؟

انتشرت بسرعة كبيرة عبر شبكة الإنترنت في كافة مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مبهرة لثور عملاق في أستراليا. وذكر موقع "live science" أن الثور الضخم، واسمه #نكرز، هو ذكر تم خصيه، يبلغ من العمر 7 سنوات.

يزن نكرز أكثر من 1400 كيلوغرام ويبلغ طوله 194 سم عند الأكتاف.

ولم يتمكن أي شخص، ولا حتى مالكه نفسه، من معرفة كيف أصبح الثور نكرز ضخما إلى هذا الحد، وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا غارديان".

رأي علمي

ويرجح أستاذ علم نمو الأحياء في جامعة واشنطن ستيت بروفيسور مين دو أن الاحتمال الأكبر أن يكون سبب نمو الثور بهذا الحجم الضخم نتيجة لخلل ما في هرمون النمو، إلا أنه يستحيل إعطاء تشخيص دقيق للحالة دون فحص الحيوان نفسه.

وأضاف بروفيسور دو أنه ربما "يكون السبب الأكثر ترجيحًا هو حدوث نوع من التحور، أو اضطراب في إفراز هرمون #النمو أو في أداء مستقبلات هرمون النمو".

ومن المحتمل أن يكون الثور نكرز قد أفرز الكثير من #هرمون النمو قبل عمر سنتين أو ثلاث سنوات، وهو سن البلوغ عند الماشية، مما قد يفسر سبب وصول طوله إلى ارتفاع يماثل سيارة SUV.

وقال بروفيسور دو: "إنه من المعتاد ألا يزيد طول سلالة هولشتاين فريزيان، التي ينتمي إليها الثور نكرز عن 147 سم".

الثور "بيللينو"

ويعد الثور نكرز هو ثاني أكبر ثور في المراجع العالمية، حيث يحتل الثور "بيللينو" من نفس سلالة هولشتاين فريزيان، المركز الأول بطول يصل إلى 2.02 متر. يعيش بيللينو في إيطاليا ويبلغ وزنه حوالي 1400 كيلوغرام أي نفس وزن نكرز، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان".

النجاة من الذبح

ويعد هذا الحجم الضخم سواء من ناحية الطول أو الوزن الثقيل للغاية هو طوق النجاة للثور نكرز من الذبح، ويشير مالك الثور نكرز، جيوف بيرسون إلى أن السبب المثير للدهشة هو ببساطة أن أصحاب المجازر أكدوا أن نكرز أضخم من أن تستوعبه معدات المجازر في #أستراليا.

وقال بيرسون: "أكدوا (أصحاب المجازر) لي أن نكرز سيكون ثقيلًا جدًا على الماكينات، وربما لن يمكن رفعه عن الأرض، ومن ثم ستكون هناك مشكلات تتعلق بالتلوث، كما أن قطع اللحوم من نكرز ستكون كبيرة جدا ولن تتمكن المعدات من تقطيعها بسهولة".

ويتندر بيرسون في حديث لصحيفة "ذا غارديان" قائلا: سيقضي نكرز بقية أيامه في مزرعته في أستراليا الغربية، حيث ينقل خبراته ويروي ذكرياته للأبقار الأخرى بالمزرعة.

ويبقى في الختام أنه لن يمكن الجزم بالسبب الحقيقي وراء الحجم الهائل الذي وصل إليه الثور نكرز قبل إجراء فحوص للدم وظهور نتائج نهائية لها.