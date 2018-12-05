الغوريلا تكتسب خصلة بشرية أصيلة وتحاول الغش باللعب

خصلة بشرية أصيلة ظهرت على حيوانات الغوريلا في حديقة حيوان بمدينة بريستول الإنجليزية عندما حاولت الغش في لعبة جديدة تعتمد على التفكير.

وتقوم فكرة اللعبة التي تشارك فيها الغوريلا على تحريك حبة فول سوداني وسط عدد من العراقيل باستخدام عصا صغيرة لتنقلها من خلال فتحات كثيرة حتى تسقط وتحصل عليها.

وفكرت بعض #الغوريلا في طريقة أسهل للحصول على حبة فول السوداني.

وقالت الطبيبة فاي كلارك من حدائق حيوان بريستول لرويترز "رصدنا الكثير من سلوكيات الغش حيث اقتربت الغوريلا من الفتحات وحاولت شفط حبة فول السوداني بشفتيها في حين أن هذا ليس هو المقصود من اللعبة. لكنه يظهر أنها مرنة للغاية وبمقدورها ابتكار استراتيجيات حل جديدة للوصول إلى الطعام".

وأضافت "لديها بعض القدرات الرائعة على حل المشاكل وهو شيء ربما لم نره من قبل".

ويقول العلماء إن اللعبة حازت إعجاب عدد من حيوانات غوريلا السهول الغربية منذ تقديمها لها هذا العام إذ كان بعضها يعود للعب بها حتى عندما تنفد حبات الفول السوداني.

وطورت جامعة بريستول وجمعية علم الحيوان في بريستول مشروع "مختبر لعبة الغوريلا" لتحفيز قدرات الغوريلا الذهنية وكذلك مهارات حل المشاكل. وكان من اللازم تحصين النموذج الأولي للعبة لأن الغوريلا تصبح أقوى من الإنسان سبع مرات عندما تكون محبطة كما تعين جعل اللعبة مشوقة بما يضمن عودة الحيوانات لمزيد من اللعب.

والهدف الرئيسي من المشروع هو "وضع الغوريلا في حالة نفسية إيجابية من السعادة والرضا". ويتطلع العلماء إلى أشكال أكثر تطورا من اللعبة لمساعدة القائمين على حديقة الحيوان في فهم الحالة النفسية والجسدية لحيوانات الغوريلا.

وقال الطبيب ستيوارت جراي من جامعة بريستول "قد يصير قياس أمور كالبصر والسمع وغيرهما من الوظائف الإدراكية ممكنا في المستقبل".