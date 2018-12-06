رائدة فضاء أميركية: المريخ لن يكون بديلا عن الأرض

دعت رائدة فضاء أميركية إلى إدراك خطر التغيّر المناخي الذي يصيب الأرض، مشيرة إلى أن كوكب المريخ لن يكون يوماً ما مكاناً بديلاً للبشرية عن كوكبها الأم.

وقالت ماي جميسون الثلاثاء في سياق مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين حول المناخ في بولندا "عبارة (أنقذوا الأرض) خطأ، الصواب هو أن نتوقّف عن إلحاق الضرر بالأرض كي تبقى صالحة لوجودنا عليها".

وأضافت "علينا أن نكون واضحين، الأرض ليست بحاجة لوجودنا، نحن من يحتاج إليها".

وتابعت "رغم رغبتي بالذهاب إلى كوكب المريخ، لكنه لن يكون بديلا عن الأرض".

ويهدف مؤتمر الأطراف الرابع والعشرون الذي يستمر أسبوعين في كاتوفيتسه إلى اعتماد قواعد لتطبيق اتفاق باريس الذي أبرم العام 2015 في فرنسا بهدف وقف ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى درجة ونصف الدرجة أو درجتين كحدّ أقصى، مقارنة مع ما كان عليه الحال قبل الثورة الصناعية.