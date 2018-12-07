خطط صينية لاستكشاف "الجانب المظلم" من القمر

تستعد الصين لإطلاق بعثة رائدة لتسيير مركبة فضائية إلى الجانب البعيد غير المستكشف من #القمر، مما يدل على طموحاتها المتنامية كقوة فضائية تنافس روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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من خلال بعثة "تشانغي 4"، تأمل #الصين أن تكون أول دولة تنجح في تنفيذ مثل هذا الهبوط.

ويعرف الجانب البعيد للقمر أيضاً باسم "الجانب المظلم" لأنه الوجه غير المقابل للأرض ويبقى غير معروف نسبياً، مع تركيبة مختلفة عن مواقع الجانب القريب، حيث هبطت البعثات السابقة.

وفي حال نجاحها، فإن المهمة المقرر أن تنطلق على متن الصاروخ "لونغ مارش 3 بي" في وقت مبكر من يوم السبت ستدفع برنامج #الفضاء الصيني إلى موقع رائد في واحدة من أهم مناطق استكشاف القمر.