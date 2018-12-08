شاهد واحكم.. هل هبط صاروخ ماسك بسلام أم تحطم على البحر؟

منذ أن أطلقت شركة "أسبيس أكس" الصاروخ "فالكون الثقيل 9" في فبراير الماضي، فقد فشل لأول مرة في الهبوط على الأرض بسلام في قاعدة الصواريخ.

بدلًا من ذلك فقد انتهى الصاروخ إلى البحر؛ وتحطم هناك.

وقد التقطت مشاهد بالفيديو توضح ما حصل للصاروخ وهو يتدلى باتجاه البحر، نشرها الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك على تويتر.

برغم أنه بدا واضحًا أن الصاروخ ابتعد عن مساره، إلا أن ماسك كتب يقول بأن "المضخة الهيدروجينية قد توقفت وقد هبط الصاروخ بسلام على البحر".

وقال: "من الواضح أنه غير تالف وقادر على نقل البيانات".

لكن الصاروخ لم يصل إلى منصة الهبوط الخاصة به، وبدلًا من ذلك كان قادرًا على السيطرة ليتوقف بشكل حاسم على الماء، بحسب إفادة ماسك.

وأعقب ماسك بأن السفن في طريقها لإنقاذ الصاروخ، الذي كان مستخدمًا في إرسال بضائع إلى محطة الفضاء الدولية.

وقد كان الهدف الرئيسي للبعثة هو تحقيق النجاح، بتقديم الإمدادات إلى المختبر الذي يدور في الفضاء الخارجي.

ولدى شركة اسبيس أكس عقد بقيمة 1.08 مليار جنيه استرليني مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لإرسال الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.