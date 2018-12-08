مركبة صينية تنطلق لاستكشاف الوجه الخفي للقمر

أطلقت الصين مركبة غير مأهولة لاستكشاف الوجه الخفي للقمر، لأول مرة بالتاريخ، في خطوة جديدة على طريق تحقيق أهدافها الطموحة في غزو الفضاء.

وانطلقت المركبة "تشانغ أيه 4" محمولة بصاروخ من طراز "لونغ مارش 3 بي" من قاعدة تشيشانغ جنوب غربي الصين قبيل فجر السبت، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع أن تصل إلى القمر في حدود آخر السنة، لتهبط في الجانب الذي يظل محجوباً عن الأرض.

ولطالما ظلت دراسة القمر مقتصرة على الوجه الذي يبقى ظاهراً للأرض وهو أسهل للهبوط عليه، ولم يهبط أي مسبار أو مركبة على الوجه الآخر له الذي تشوبه تعرجات كثيرة تصعّب عمليات الهبوط.

وسبق أن التقطت صور كثيرة لهذا الجانب، لكن لم تهبط فيه أي مركبة.