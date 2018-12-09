لعلاج دوار البر والبحر والجو.. تعرف على الحل

تم اختراع جهاز جديد يخدع الجهاز العصبي البشري ويجعله يتغلب على أسباب الدوار نتيجة لحركة مختلف المركبات في البر والجو والبحر.

يمنع الجهاز، واسمه Ototech المخ من إدراك الإشارات، التي تؤدي إلى الإصابة بحالات الدوار وما يتبعها من إعياء وقيء، وفقا لما نشره موقع "Popular Mechanics".

مشكلات القوات الأميركية

تم ابتكار الجهاز لحل مشكلة ضخمة كانت تواجه جنود الجيش الأميركي، خاصة بين جنود المشاة أثناء تنقلهم في مؤخرة المركبات القتالية M2 برادلي، في وضع ركوب عمودي عكس اتجاه الحركة أو عبر التضاريس الوعرة، مما يصيب الكثير منهم بحالات الدوار، فضلا عن حالات دوار الجو التي تصيب الطيارين وأطقم الطائرات، وغالبية من الأفراد العسكريين الذين يتلقون تدريبات محاكاة داخل معدات مغلقة. وبالطبع، تعد المشكلة الأسوأ هي معاناة ربع بحارة الأسطول الأميركي الذين يعانون من الدوار في البحار المعتدلة.



علاج السبب لا العرض



ويوضح موقع DefenseOne، التابع لحلف الناتو، أن العلماء كانوا على يقين أنه يمكن علاج مرض الدوار نتيجة لحركة المركبات، خاصة أن غالبية البحارة يعتادون الوقوف والمشي بثبات فوق سفينتهم، وإذا كان المخ يمكنه التغلب على مشاكل حركة اهتزاز السفينة في البحر لدى البعض بشكل تلقائي، فإنه يمكن علاج المشكلة لدى الآخرين.

ولكن لأنه لم يكن معروفا بالضبط كيف يتفاعل المخ للتغلب عليها، فقد كان يتم معالجة الأعراض وليس الأسباب.

أما جهاز Ototech فيساعد على علاج أسباب الدوار بسبب الحركة.



خداع المخ



ويقول مبتكر الجهاز صامويل أوين إن جهاز Ototech، الذي يتم ارتداؤه خلف الأذنين، تنبعث منه اهتزازات دقيقة لخداع المخ الذي يقوم بدوره بتجاهل إشارات الحركة، التي تصيب الشخص بالدوار. وعندها يتوقف مخ الإنسان عن معالجة تلك الأحاسيس. وتستهدف اهتزازات جهاز Ototech العصب الدهليزي القوقعي، الذي يعرف أيضا بالعصب السمعي وهو المسؤول عن نقل الصوت والاتزان من الأذن الداخلية إلى المخ، بما يؤدي بقدر ما إلى إقناع المخ بتوجيه الإشارات التي تتسبب في دوار الحركة، إلى المستوى "اللاشعوري".