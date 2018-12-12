هذا ما يفعله الاحترار في القطب الشمالي

أظهر تقرير علمي أميركي، الثلاثاء، أن الاحترار يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي بسرعة قياسية، ما يؤدي إلى تغيرات بيئية في العالم تشمل عواصف قصوى على مرتفعات متوسطة.

وقد سجلت في القطب الشمالي درجات حرارة قياسية عالية في السنوات الخمس الأخيرة، بحسب ما جاء في تقرير "اركتيك ريبورت كارد" للعام 2018، الذي أصدرته الوكالة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا).

ويؤثر ارتفاع الحرارة في الشمال على ميول الطقس الاعتيادية، وهو أمر يتزامن مع عواصف شتوية كبيرة شرق الولايات المتحدة وموجات صقيع بأوروبا في آذار/مارس.

كما حذر التقرير من أن "استمرار ارتفاع درجات الحرارة في غلاف القطب الشمالي الجوي ومحيطه سيؤدي إلى تغير واسع في النظام البيئي بطرق متوقعة وغير متوقعة".

وأضاف: "تتشكل تهديدات جديدة وسريعة وتبرز مستوى الغموض حول نطاق التغير المناخي المرتقب".

كذلك أكد أن حرارة الجو في القطب الشمالي في السنوات الخمس الأخيرة بين 2014 و2018 "تجاوزت كل المستويات القياسية المسجلة منذ العام 1900" مع بدء التدوين في السجلات.