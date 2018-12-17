معهد ياباني يدرّب روبوت ليحل محل عمال البناء

يقوم "المعهد الوطني للعلوم الصناعية والتكنولوجيا" في اليابان بتطوير #روبوت يمكنه من أداء مهام بسيطة وروتينية يقوم بها البشر.

وفي هذه المرحلة، دخل الروبوت فيما يشبه مرحلة "تدريب" للقيام لاحقاً بمهام غير اعتيادية من المتوقع أن تفوق الأداء البشري.

موضوع يهمك أصدر الجيش الأميركي دليلا جديدا للإرشاد والتوعية بكيفية دمج المعلومات والتفاصيل المتوافرة في مهمات الحرب المعلوماتية من... هذا سلاح أميركا في حرب المعلوماتية علم

وتتعلق أغلب هذه المهام بأعمال البناء والتشييد، ما يعني اختفاء ملايين العمال حول العالم الذين يشتغلون في هذه المهنة في غضون سنوات، وذلك بعد تمكين هذا الاختراع وتعميمه بتكلفة مناسبة.

وإلى الآن، فإن #الروبوت الذي يقوم حالياً بأعمال النجارة وتركيب الفواصل في المباني، يبدو بطيئاً، غير أن هذه ضربة البداية وسوف تختلف الصورة مع الوقت.

وحالياً تنتشر أجيال من #الروبوتات تقوم بأعمال البناء وتركيب الأثاث المنزلي وغيرها من المهام، وبعضها يعمل بسرعة فائقة.