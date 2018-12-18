خدمة استنساخ تجارية في الصين.. والزبون الأول كلب مشهور

جويس كلب مذهل طوله قدم واحدة، قام ببطولة عشرات الأفلام والبرامج التلفزيونية الصينية.

ومع تقدمه في السن وصعود نجمه في عالم الشهرة يتمنى صاحبه المقيم في بكين أن يعيش كلبه طويلاً.. ربما إلى الأبد.

والكلب الهجين جويس الذي تبناه صاحبه من الشارع بلغ من العمر تسع سنوات، ولم يعد قادرا على الإنجاب بعد إخصائه في سن مبكرة. لكن صاحبه مدرب الحيوانات، خاه جون، يريد استمرار شهرة كلبه عن طريق استنساخه.

وقال خاه: "جويس نفسه تنطبق عليه حقوق الملكية الفكرية وهو مؤثر اجتماعيا".

ومن أجل تحقيق ذلك ذهب خاه إلى "سينوجين" أول شركة للتكنولوجيا الحيوية في الصين لاستنساخ جويس. وتصدرت أخبار الشركة عناوين الصحف بعد أن نجحت في استنساخ كلب صيد في مايو/أيار من العام الماضي. وبعد شهر أطلقت خدمة الاستنساخ التجارية.

ويمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة #استنساخ حيواناتهم مقابل 380 ألف يوان (55 ألف دولار).

وقال مي جي دونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "سينوجين"، إن خط استنساخ #الحيوانات_الأليفة في شركته ما زال في مرحلة مبكرة.

وأضاف مي: "اكتشفنا أن أعدادا متزايدة من أصحاب الحيوانات الأليفة يريدون أن ترافقهم حيواناتهم لفترات أطول".

وتتطور التكنولوجيا الحيوية في #الصين بسرعة كبيرة بالمقارنة بمشروعات مماثلة في الغرب، إذ تواجه عوائق تنظيمية أقل نسبيا.

وفي حالة جويس تمكنت "سينوجين" من عزل الحمض النووي للكلب وتلقيح بويضة.

وولد جويس الصغير في منتصف شهر سبتمبر/أيلول وبقي مع أمه البديلة في معمل الشركة لمدة شهر. وأعطت الشركة الجرو بعد ذلك لخاه في حفل صغير حضره جويس الكبير.

وقال خاه الذي لم يلحق جروه الصغير بعد بعالم الفن: "نعتقد أنه سيكون أفضل من والده".