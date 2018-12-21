المسبار "إنسايت" أنزل جهاز رصد الزلازل على سطح المريخ

أنزل المسبار الأميركي "إنسايت" على سطح المريخ الجهاز الفرنسي لقياس الزلازل، تمهيداً لبدء عمله في الإنصات إلى ما يجري في باطن الكوكب من اهتزازات، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وجهاز رصد الاهتزازات من تصميم وكالة الفضاء الفرنسية، والهدف منه رصد التموّجات الداخلية في باطن المريخ، فيما يساعد على التعمّق في فهم تاريخ تكوينه.

وقال بروس بانيرد المسؤول في العلمي في المهمة في وكالة الفضاء الأميركية: "إنزال الجهاز من المسبار إلى السطح لا يقل أهمية عن عملية هبوط المسبار على الكوكب".

وأضاف: "هذا الجهاز هو الأهم في مهمة إنسايت، نحن نحتاج إليه لتحقيق ثلاثة أرباع أهدافنا العلمية".

وقد استخدم المسبار ذراعه الإلكترونية لحمل الجهاز من متنه لإنزاله على تربة المريخ، على بعد متر و64 سنتيمتراً عنه.

والجهاز قادر على رصد أدنى الاهتزازات في التربة، ولاسيما موجات الصدمة الناجمة عن ارتطام المذنبات، إضافة إلى الزلازل في باطن الكوكب.

وسيكون العلماء قادرين بفضل ذلك على رسم خريطة بالأبعاد الثلاثة لباطن المريخ، ما يتيح التعمّق في فهم تكوينه قبل مليارات السنين.