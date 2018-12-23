فيديو من "ناسا" صوّروه للأرض تطل منذ 50 سنة على القمر

منذ 50 سنة تماماً، ولدت أول صورة وأول تصوير تلفزيوني للأرض وهي "تشرق" في 24 ديسمبر 1968 على القمر، والتقطها رائد أميركي كان في مركبة أطلقتها "ناسا" باسم Apollo 8 كأول بعثة بشرية مأهولة للدوران حول الجرم الأقرب للأرض في الفضاء.

بكبسة زر بسيطة، دخل William Anders التاريخ لالتقاطه "الصورة البيئية الأكثر تأثيراً على الإطلاق" بحسب ما كتب عنه مصور البراري الأميركي الشهير Galen Rowell في تحقيق نشرته مجلة Life الأميركية عن 100 صورة غيّرت العالم، ووجدت "العربية.نت" أنه لا يزال في موقعها لمن يبحث عنه عبر مواقع التصفح، مع أنه تحول إلى كتاب بعد عام من وفاة رويل في 2002 بعمر 62 سنة.

والحقيقة أن أحدا لن يرى الأرض "تشرق" على القمر إذا كان مقيما فيه أو يتجول على سطحه، لأن "شروقها" عليه مختلف تماما عن شروقه عليها، والسبب أنه مقفل مديّاً معها، بحسب ما تشرح "ناسا" في موقعها، بحيث تبدو الأرض وكأنها ثابتة في سمائه لمن ينظر إليها من سطحه، ويلزم وجود مركبة فضائية في مدار ما لرؤيتها "تشرق" فعلاً، لذلك ظهرت من "أبوللو8" وهي تنتقل في حركة تشبه الشروق عبر الأفق القمري.

وقام الرائد الأميركي بتصوير الأرض وهي "تشرق" بكاميرا طراز "هاسيلبلاد 500 EL" عالية التقنية، تعمل ذلك الوقت بالكهرباء، مع تسجيل صوتي ونصي نسمع محتوياته في فيديو تعرضه "العربية.نت" نقلاً أعلاه عن شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، والتي نقلته بدورها عن NASA وبثته في قناتها "اليوتيوبية" الأحد لمناسبة مرور 50 سنة على التقاط الصورة التاريخية، ومعها بعد ثوانٍ معدودات التصوير التلفزيوني لشروق الأرض كما يبدو لدائر بمركبته حول القمر.

وقبل التقاط الرائد أندرز للصورة بفيلم ملون 70 ملم، قام قائد بعثة المركبة، فرانك بورمان، بالتقاط صورة للشروق الأرضي بالأبيض والأسود، في لحظة كانت حافة الأرض تلامس الأفق القمري. وعن الصورة وأهميتها أصدرت الولايات المتحدة في 1969 طابعاً بريدياً شهيراً، إلى درجة أن الكثيرين يبيعونه عبر مزادات الإنترنت من حين لآخر.