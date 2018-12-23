قريباً خدمات GPS أدق بـ 3 مرات... وهذا هو السبب

بعد أشهر من التأخير، توشك قوات سلاح الجو الأميركي على إطلاق أول قمر صناعي من الجيل الجديد للأقمار الصناعية الخاصة بتشغيل نظام تحديد المواقع العالمي GPS، والمصمم ليكون أكثر دقة وأماناً، وتعددا في الاستخدامات، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المتوقع أن توفر الأقمار الصناعية الجديدة معلومات عن المواقع أكثر دقة بثلاثة أضعاف قدرة الأقمار الصناعية الحالية.

وفي هذا السياق، يقول غلين جيبونز، المؤسس ورئيس التحرير السابق لـ Inside GNSS، وهو موقع إلكتروني يعنى بعالم أنظمة الأقمار الصناعية للملاحة العالمية، إن درجة دقة مستقبلات GPS للاستخدامات المدنية الحالية تقدر بحوالي 3 إلى 10 أمتار، تبعاً للظروف والأحوال الجوية المختلفة. ويضيف إن قدرة أجهزة الاستقبال المدنية للأقمار الصناعية الجديدة، يمكن أن تصل درجة دقتها إلى حوالي 1 إلى 3 أمتار أثناء ظروف الطقس الجيدة، بينما يتوقع أن تكون أجهزة الاستقبال للاستخدامات العسكرية أقرب من ذلك إلى حد ما.

استكمال المنظومة في 2022

ومن المقرر أن يتم إطلاق القمر الصناعي اليوم على متن صاروخ سبيس X فالكون 9 من قاعدة كيب كانافيرال، بولاية فلوريدا.

لكن لن يكون متاحا بعض من أكثر ميزات وخصائص تلك الأقمار الصناعية أهمية بشكل كامل حتى عام 2022، بسبب مشكلات في البرنامج المصاحب لتطوير نظام التحكم الأرضي الجديد للأقمار الصناعية، حسبما جاء في بيان صادر عن مراجعي الحسابات التابعين للحكومة الأميركية.

ويعد القمر الصناعي الجديد هو الأول من بين 32 قمرا صناعيا، من طراز GPS III، التي من المخطط لها أن تحل محل الأقمار القديمة، الموجودة حاليا في مداراتها بالفضاء الخارجي.

وتقوم شركة لوكهيد مارتن ببناء الأقمار الصناعية الجديدة بمجمعها الصناعي خارج دنفر.

خدمات متعددة لـ4 مليارات شخص

يذكر أن نظام تحديد المواقع العالمي GPS يشتهر بتطبيقاته المدنية الواسعة الانتشار، بدءاً من الملاحة الجوية والبحرية والبرية، وصولاً إلى نظم وتطبيقات تحديد توقيت المعاملات المصرفية!

وتقدر القوات الجوية الأميركية أن حوالي 4 مليارات شخص حول العالم يستخدمون نظام GPS.

وتم تطوير وتصميم وتشغيل نظام GPS بواسطة الجيش الأميركي، فيما تسيطر القوات الجوية على كوكبة من 31 قمرا صناعيا تخدم تطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي GPS من خلال مركز تحكم أرضي حصين في قاعدة شريفر الجوية، خارج كولورادو سبرينغز.

قدرات عسكرية غير مسبوقة

وبالمقارنة بأسلافهم، ستضمن الأقمار الصناعية الخاصة بنظام GPS III إشارة عسكرية قوية بدرجات يصعب التشويش عليها. وتمثل تلك الخطوة تحسينا بات أكثر إلحاحًا في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما اتهمت النرويج روسيا بتعطيل إشارات نظام GPS، خلال مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي هذا الخريف.

تقديرات بحوالي 18 مليار دولار

إلى ذلك، تقدر تكاليف إنتاج أول 10 أقمار صناعية من المجموعة الجديدة بنحو 577 مليون دولار لكل منها بزيادة نحو 6% عن تقديرات عام 2008 الأصلية، والتي تم تعديلها بسبب التضخم.

وذكر تقرير صادر عن القوات الجوية الأميركية في سبتمبر الماضي أنه من المتوقع أن تكلف الأقمار الصناعية الـ 22 المتبقية 7.2 مليار دولار، غير أن مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي قدر التكلفة بـ12 مليار دولار.