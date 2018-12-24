إطلاق قمر صناعي في أول مهمة رسمية للأمن القومي الأميركي

أطلقت شركة سبيس إكس الأميركية صاروخاً من طراز فالكون 9، يحمل قمرا ملاحيا من الجيل القادم لصالح القوات الجوية الأميركية.

وانطلق الصاروخ، اليوم الأحد، من مجمع الإطلاق الفضائي 40 بقاعدة كيب كانافيرال الجوية في ولاية فلوريدا.

كان من المقرر أن يتم الإطلاق يوم الثلاثاء الماضي، لكن وجود مخاوف فنية ثم سوء الأحوال الجوية أدى لتأجيل الرحلة.

ذكرت القوات الجوية أن القمر جي بي إس 3 إس في 01 أكثر دقة بثلاث مرات من القمر السابق، وأفضل بثمانية مرات في مكافحة التشويش.

وأطلق عليه اسم فسبوتشي على اسم المستكشف الإيطالي الذي قام بحساب محيط الأرض على أنه في حدود 80 كيلومتراً.

وكان إطلاق اليوم الأحد هو الحادي والعشرين لسبيس إكس، وهو رقم قياسي للشركة، والأخير في السنة الجارية.

على الرغم من أنه حمل شحنات عسكرية من قبل، إلا أن القمر الصناعي هو أول مهمة رسمية "فضائية متعلقة بالأمن القومي".

وعلى عكس عمليات الإطلاق السابقة، لن يتم استرداد المرحلة الأولى من الصاروخ، لأن الحمولة الثقيلة احتاجت لكل الطاقة المتاحة.