الهند تقرر إرسال رحلة مأهولة إلى الفضاء

أعلنت #الهند أنها سترسل ثلاثة رواد إلى #الفضاء في السنوات الثلاث المقبلة، لتكون أول رحلة مأهولة في برنامجها الفضائي.

وأقرّت الحكومة رصد مليار و200 مليون يورو لبرنامج #غانغانيان (مركبة السماء)، بحسب ما جاء في بيان رسمي، الجمعة.

وجاء هذا القرار بعدما أعلن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في آب/أغسطس الماضي أن بلاده سترسل مهمة مأهولة إلى الفضاء في العام 2022 أو قبل ذلك، وبذلك ستكون الهند الدولة الرابعة التي ترسل بشرا إلى الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة بواسطة صاروخ هندي الصنع من طراز "جي أس أل في- أم كي 3" بعد رحلتين تجريبيتين من دون رواد. وستستغرق الرحلة سبعة أيام في مدار الأرض.

ولم تحدد الحكومة تاريخا دقيقا للرحلة، لكنها قالت إنها ستنطلق خلال الأشهر الأربعين المقبلة.

وأطلقت الهند برنامجها الفضائي في الستينيات من القرن الماضي، وتميّز بطموحه الكبير ونفقاته المتدنيّة.

وفي عام 2014، نجحت الهند في إطلاق مسبار إلى مدار المريخ لم تزد كلفته عن 73 مليون دولار، فيما تصل تكاليف المهمات الأميركية المماثلة إلى 671 مليون دولار.