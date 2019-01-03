مركبة صينية نجحت بالهبوط على السطح غير المرئي للقمر

مركبة سمتها الصين Chang'e 4 وأطلقتها في 7 ديسمبر الماضي، هبطت اليوم الخميس بنجاح على السطح غير المرئي للقمر، حاملة معها بذورا نباتية لزراعتها في بيئة مغلقة على سطح الجرم الأقرب في الفضاء من #الأرض، بحسب ما نقلت الوكالات عن وكالة الفضاء الصينية.

ويمثل الهبوط على السطح المظلم للقمر، تحدياً كبيراً، لأن "تشانجي4" تفقد اتصالها بالأرض بعد هبوطها عليه، وهو ما جعل "ناسا" الأميركية ترفض في السابق إرسال بعثة إلى الجانب المظلم من القمر، لصعوبة التواصل معها، ولأن رواد #الفضاء لا يتمكنون من إرسال الإشارات إلى الأرض، ولحل هذه المشكلة أطلقت الصين قمراً صناعياً يعمل على تتبع وترحيل البيانات لإقامة وصلة اتصال بين المركبة والأرض البعيدة عن القمر حاليا 400 ألف كيلومتر تقريبا.





وتضم المركبة طوافة ومجساً لاستكشاف السطح القمري، وتشمل مهامها دراسة البيئة على الجانب البعيد منه، وفقاً لما بثته الوكالات، الشارحة بخبرها أن الصين تحاول اللحاق بكل من روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء، بحيث ستصبح في 2030 قوة فضائية رئيسية، كما تنوي البدء ببناء محطة فضائية مأهولة خاصة بها هذا العام، إضافة إلى نيتها بإطلاق مركبة قابلة للعودة من القمر إلى الأرض بعد عامين، اسمها "تشانجي 5" في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامجها الفضائي، بحيث تهبط على القمر ثم تعود إلى الأرض بعد جمع عينات منه وإجراء عمليات مسح متنوع على سطحه.

وهبطت المركبة في فوهة معروفة باسم Pole-Aitken Basin وفيها ستقوم بمهامها الشاملة رصداً فلكياً باستخدام الراديو منخفض التردد، ومسح التضاريس، واكتشاف تركيبة المعادن وهيكل سطح القمر الضحل، وقياس إشعاع النيوترونات والذرات المحايدة، لبناء فهم للبيئة على جانب القمر المحجوب.