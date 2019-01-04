علماء: موجة تسونامي عملاقة قد تضرب الصين كما حدث بـ1076

ضربت موجة تسونامي كبيرة ساحل الصين الجنوبي العام 1076 على ما أفاد علماء صينيون حذروا من العواقب المحتملة في حال تسجيل ظاهرة كهذه الآن في منطقة تسجل فيها كثافة سكانية عالية جداً مع انتشار عدة محطات نووية.

وتتوافر أدلة علمية كثيرة تشير إلى أن هزة أرضية في خندق مانيلا أسفرت عن موجات مد عاتية ضربت قبل حوالي ألف سنة منطقة تضم اليوم إقليم غوانغدونغ الصيني.

وأدى هذا التسونامي إلى "إنحطاط ثقافي جذري" على ما أكد العلماء.

ويرجح العلماء أن تكون السنة المحددة التي سجل فيها هذا التسونامي هي العام 1076. وأوضح هؤلاء أن هذه البيانات الجديدة يجب أن تدفع القيمين على هذه المنطقة على التحقق من أنها قادرة اليوم على مواجهة خطر التسونامي.

وكتب الباحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة "إيست تشاينا نورمال" في عدد يناير من مجلة "تشاينيز ساينس بولتن" أن هذه "الدراسة تؤكد خطر وقوع موجات تسونامي في جنوب الصين".

وأضاف هؤلاء "هذا الخطر يجب أن يؤخذ في الاعتبار في التخطيط لبناء محطات نووية جديدة ومرافئ وخزانات النفط على السواحل الصينبة".

وتنتشر على ساحل الصيني الجنوبي محطات نووية لاسيما في فوكينغ وخليج دايا في حين ستوضع محطة جديدة في الخدمة قريباً في تايشان.

وتسجل في هذه المنطقة كثافة سكانية هي من الأكبر في العالم، وتضم مدناً ساحلية كبيرة مثل هونغ كونغ وماكاو وكوانزو.

وباتت المحطات النووية مصدر قلق عند وقوع زلزال منذ الهزة التي تلتها موجة تسونامي ضربت مفاعل فوكوشيما في اليابان في العام 2011، وهو أسوأ حادث نووي منذ تشرنوبيل.

واكتشف فريق العلماء الصيني للمرة الأولى في العام 2013 أدلة على موجة مد مدمرة ضربت جزيرة دونغداو الواقعة في وسط بحر الصين الجنوبي.

وقد جرفت الموجة صخوراً وشعاباً مرجانية مسافة 200 متر من الشاطئ على ما أفاد الباحثون الذين خلصوا إلى أن قوة مائية هائلة وحدها قادرة على التسبب بذلك.