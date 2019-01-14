شاهد أهم تصاميم سيارات تحاكي المستقبل

تواصل تكنولوجيا السيارات المضي قدما للأمام بسرعة فائقة، حيث تقترب #السيارات_الكهربائية من نقطة تحول كبيرة، بينما تتطور تقنيات القيادة الذاتية. كما أنه مازال يجري إدخال تحسينات على محرك الاحتراق الداخلي القديم، حيث يتوقع الخبراء أن يستخدم العالم قريبا جدا سيارات كهربائية ذاتية القيادة ذاتية الشحن.

ولم تقتصر التصاميم المبتكرة التي ظهرت في الأشهر الماضية القليلة على النمط القديم للسيارات ذات الدفع الكهربي والسيارات الهجينة فقط، ولكن اشتملت أيضا على لمحات تحاكي الجيل المقبل من السيارات بتصاميم رشيقة وأنيقة وهياكل هيدروديناميكية.

1- بيجو ... الأسطورة الإلكترونية

تمتلك #السيارات_الحديثة تكنولوجيا سريعة التطور، ولكن في كثير من الأحيان يثير تصميمها حنينا إلى الماضي.

حققت #بيجو نجاحًا كبيرًا عندما جمعت بين الماضي والمستقبل في الوقت الحاضر، عندما كشفت لأول مرة عن تصميم النموذج الأولي e-Legend في معرض باريس للسيارات لعام 2018. ويعطي هذا النموذج الأولي سيارة 504 كوبيه من الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، مما يجعلها تبدو في غاية الحداثة، مع لمسة من الماضي في الوقت الذي يتميز أيضًا بأناقة وعصرية.

بمواصفات فنية تشمل قوة محرك كهربائي بقدرة 456 حصانا والذي يعد بمدى يصل إلى 600 كلم وسرعة تصل إلى 100 كلم / ساعة مع تسارع في أقل من 4 ثوان.

تمتاز بالجمع بين القيادة الذاتية الكاملة والقيادة التقليدية، وعند اختيار القيادة الذاتية للمركبة، يمكن للركاب الاستمتاع بنظام المعلومات والترفيه عبر شاشة 16 بوصة.

2- جينيسيس اسينشيا

ظهرت جينيسيس إسينشيا من هيونداي خلال فعاليات معرض Fame للسيارات في نيويورك. واستحوذ النموذج الأولي لسيارة هيونداي طراز "جينيسيس إسينشيا" على اهتمام الخبراء بسبب مظهرها الأنيق المتطور.

إن تسمية الطراز "جينيسيس" تشير إلى أنها سيارة كهربية بالكامل، وترمز "إسينشيا" إلى كل ما يتميز به النموذج الأولي المبتكر من تصميم أنيق ورشيق يحاكي المستقبل. وعرض النموذج الأولي لـ"جينيسيس إسينشيا" مجموعة بطاريات ذات كثافة عالية، ومحرّك متعدد النقلات يصل من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 3 ثوانٍ.

كذلك يقوم نظام سيارة جينيسيس اسينشيا للذكاء الصناعي باختيار أنسب الطرق تبعا لما قد يرغب فيه السائق، بمعنى أنه يمكنه اختيار أقصر الطرق أو أكثرها سرعة أو التي تمتلئ بالمناظر الطبيعية الخلابة من النقطة (أ) إلى (ي). ويقوم الذكاء الصناعي بإعادة ضبط وتحديث محددات ضبط السيارة مثل ضبط هيكل السيارة ومواضع مقاعد الركاب، بما يتناسب مع خط سير الرحلة.

3- مرسيدس Silver Arrow

يأتي النموذج المبتكر من #مرسيدس إحياءً لذكرى سيارة السباق الشهيرة موديل عام 1937، طراز سيلفر أرو أو السهم الفضي والتي تم إجراء تحديثات راديكالية لتصميم هيكلها القديم، بالإضافة إلى تزويدها بمجموعة نقل كهربائية بالكامل بقوة 738 حصانا.

4- أستون مارتن لاغوندا فيجن

تعتزم أستون مارتن طرح نموذجها المبتكر طراز لاغوندا فيجن في الأسواق عام 2021، ويتميز النموذج المبتكر بأحدث تكنولوجيا في عالم السيارات مع لمسات إبداعية في التصميم مثل أبواب الحافلات غير ذات الأعمدة والسقف المتحرك، بما يعطي مدخلاً فسيحًا إلى مقصورة، تم تصنيع عناصرها من مواد لافتة للنظر مثل الحرير والكشمير والسيراميك، مع مراعاة اعتبارات القيادة الذاتية من خلال المقاعد الأمامية الدوارة، وعجلة القيادة القابلة للسحب من اليسار إلى اليمين، ومقعد صالون للشخصيات الهامة.

5- تويوتا GR سوبر سبورت

أعلنت #تويوتا أنها ستطرح هذا العام السيارة طراز "جي آر سوبرا راسينغ" في الأسواق، ولكنها أبهرت الحضور في معرض طوكيو للسيارات، بنموذج مبتكر لسيارة رياضية طراز "جي آر سوبر سبورت".

يوظف النموذج المبتكر لتويوتا تكنولوجيا الهجين الخاصة بطراز TS050 Hybrid WEC، والتي تعتمد محرك تيربو 2.4 ومحركا كهربائيا يحقق ضغطا كاملا بقدرة 986 حصانا.