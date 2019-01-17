60 في المئة من أنواع البن مهددة بالزوال

يواجه أكثر من نصف أجناس #البن البري في العالم حاليا خطر الزوال، بحسب دراسة حديثة لحدائق النبات الملكية في غرب لندن نشرت نتائجها مجلة "ساينس أدفسانسز" العلمية.

ومن أصل 124 جنسا من البن البري، يواجه 75 خطرا بفعل قطع الأشجار والاحترار وتفشي الأمراض والأجناس الضارة، وفق هذه الدراسة التي أجريت في غابات إفريقية عدة من سيراليون إلى مدغشقر.

ويعتمد الإنتاج العالمي للبن حاليا على جنسين هما: أرابيكا (حوالى 60 % من الإنتاج) وروبوستا (40 %). وبالإضافة إلى التهديد المباشر الجاثم على هذين النوعين، تواجه الأنواع البرية التي تعتمد عليها في تحسين بذورها خطرا أيضا.

وأوضح أرون ديفيس، مسؤول البحوث بشأن البن في حدائق النبات الملكية، أن أخصائيي الاستنبات "يحتاجون أنواعا برية لأنها تحوي الجينات اللازمة لتطوير أجناس بن مقاومة للأمراض والتغيرات المناخية".

وتتعدد مصادر التهديد الجاثمة على مواقع إنتاج البن، من مواسم الجفاف الطويلة إلى انتشار العفن. ومن أصل 75 جنسا مهددا أحصاها الباحثون، يواجه 13 خطرا جسيما بالزوال و40 أخرى في وضع خطر فيما 22 تواجه احتمال الزوال.

وفيما تبلغ نسبة النباتات بالمعنى العام المهددة بالزوال تبلغ 22 %، يواجه #البن بشكل خاص خطرا بسبب حساسيته الكبيرة على التغيرات البيئية.

وأضاف ديفيس: "ثمة مئة مليون مزارع للبن في العالم وإذا ما فقدوا قدرتهم على إنتاج البن أو الاستفادة من ذلك، فإن هذا الأمر يؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية كبرى".

وأشار إلى أن "ما يجب تفاديه هي حركات السكان الذين لا يمكن استمرارهم على نمط حياتهم الحالي".