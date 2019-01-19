البنتاغون يحذر: التغير المناخي يهدد القواعد الأميركية

أظهر تقرير نشره البنتاغون أن معظم القواعد العسكرية الأميركية الكبيرة مهددة بسبب الاحترار المناخي.

وجاء في هذا التقرير، الذي أُعدّ بطلب من الكونغرس، أن "ثلثي المنشآت البالغ عددها 79 التي فُحصت ستكون ضعيفة أمام فيضانات متكررة الآن أو في المستقبل، ونصفها سيكون ضعيفا أمام موجات الجفاف الآن أو في المستقبل".

وتحدث التقرير الواقع في 22 صفحة عن إنشاءات معرضة لخطر حرائق الغابات أو ذوبان الجليد.

كما لفت إلى أن هذه المخاطر ستكون ملموسة في السنوات العشرين المقبلة، لكن وزارة الدفاع لا تنوي رصد أموال لتجنب وقوع هذه التهديدات، وفق التقرير.

من جانبه، قال مدير مركز المناخ والأمن، الذي يعمل فيه خبراء في البيئة وعسكريون سابقون، جون كونغر، إن "هناك أمور كثيرة ناقصة في هذا التقرير".

فقد كلّف الكونغرس وزارة الدفاع بتحديد المنشآت العشر الأكثر عرضة للتهديد بسبب الاحترار المناخي، إلا أن التقرير يتناول 79 قاعدة بحسب التسلسل الأبجدي ويهمل مثلاً قواعد قوات مشاة البحرية (مارينز).

ولا يشير التقرير مثلاً إلى قاعدتين جويتين، تيندال وكامب لوجون، اللتين أنفق عليهما مليارات الدولارات من الأشغال في الآونة الأخيرة بعد أحوال جوية قاسية سببها الاحترار