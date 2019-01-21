رحلة أوروبية إلى القمر بدون بشر

تريد "أريان غروب" إرسال بعثة علمية إلى القمر قبل العام 2025، بعد قرابة 50 عاما من سير نيل آرمسترونغ على القمر، وأعلنت الشركة الفرنسية الاثنين أنها أبرمت عقدا مدته عام مع وكالة الفضاء الأوروبية لدراسة إمكانية الإعداد لبعثة بهدف استكشاف الريغولث، أو الحطام الصخري، على سطح القمر.

وأوضحت الشركة أن "الريغولث مادة خام يمكن منها استخراج الماء والأكسجين، وبالتالي تتوفر إمكانية وجود بشري مستقل على سطح القمر مع قدرة على إنتاج الوقود المطلوب لبعثات استكشافية أكثر بعدا".

كما ذكرت "أريان غروب" أن البعثة لن تتضمن إرسال بشر مرة أخرى إلى القمر.