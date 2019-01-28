فقاقيع الاسترخاء لتعزيز التوازن العاطفي في 3 دقائق

عرضت الشركة الفرنسية الناشئة Neural Up تقنيتها المذهلة للاسترخاء في المعرض الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية CES، الذي انعقد في لاس فيغاس مؤخراً، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتستخدم الشركة تقنية صوتية، تم تسجيل براءة اختراعها باسمها، وقام بتطويرها فريق من علماء الأعصاب بهدف "تعزيز التوازن العاطفي". ويمكن الحصول على الاسترخاء العميق إما بالاستماع إلى تقنية الصوت المهدئة عبر سماعات الرأس والتطبيق الذكي، أو من خلال الجلوس داخل أحد كبسولات أو "فقاعة التأمل" المستقبلية، حيث يتم عزل المستخدم عن بقية العالم مع بدء تجربة الصوت المهدئة.

فقاعة التأمل

جلبت Neural Up إحدى كبسولات Bubble-Zen، أي "فقاعة التأمل"، إلى قاعة العرض في CES، حيث تمكن رواد المعرض ومندوبو وسائل الإعلام من تجربة الكبسولة، والاستماع للتقنية الصوتية لبضع دقائق، حيث حصلوا بالفعل على حالة استرخاء تامة وسط قاعات المعرض الذي يعج بالرواد والضجيج المحموم.

وتقول الشركة إنه يمكن الاستعانة بـ Bubble-Zen في المكاتب الكبيرة أو حتى المطارات، لكن لم يتم الكشف عن السعر المتوقع.

وأوضح الشريك المؤسس للشركة جيل بوريللى في تصريحات إلى "ديلي ميل" على هامش المعرض، أن التقنية المبتكرة تعتمد على أساسيات علم الأعصاب، شارحاً أن الجمع بين العزلة الصوتية والبصرية يساعد على تحقيق حالة الاسترخاء العميق بسهولة وسرعة. ويمكن للتقنية الجديدة أن تساعد في الحد بشكل كبير من مشاعر الغضب والإرهاق والاكتئاب والارتباك والقلق.

تنظيم الجهاز العصبي ومكافحة الإجهاد

عند الجلوس بداخل الكبسولة وبدء الموسيقى في السماعات، يبدو الصوت وكأنه يدور حول الرأس بحركة كاملة بزاوية 360 درجة.

ويوجد أيضاً داخل الكبسولة شاشة HD تعمل باللمس، وميكروفون، وكاميرا ويب ومصابيح LED. ووفقاً لـ Neural Up، يعمل النظام ببساطة عن طريق تعزيز العمليات التي تحدث بالفعل في مخ الإنسان، لتعزيز "تنظيم الجهاز العصبي من خلال تنشيط الموارد الطبيعية للجسم لمكافحة الإجهاد".

وأعلنت شركة Neural Up أن التقنية لن تقتصر فقط على كبسولات "Bubble Zen"، وإنما من المقرر أن تطلق الشركة قريباً تطبيقات للهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية.