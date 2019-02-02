هل شاهدت حجارة سقطت من السماء؟ إليك الصور

سقط نيزك، الجمعة، في كوبا مسبباً انفجاراً سمع دويه في عدد من البلدات في إقليم بينار ديل ريو (غرباً)، كما ذكر خبير في المعهد الوطني للفلك.

ووضع عدد كبير من الكوبيين على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً وتسجيلات فيديو لسقوط النيزك حوالي الساعة 14,00 (17,00 بتوقيت غرينتش) يرافقه برق.

ونشر صحافيون من قناة "تيليبينار" المحلية صوراً تظهر فيها حجارة سوداء بحجم اليد، تسقط على مدينة فينياليس السياحية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة فينياليس، عثمان موسيغي، إن السكان الذين فوجئوا، خرجوا إلى الشوارع، موضحاً أنه لم يصب أحد بجروح.

وأضاف أن "حجارة تساقطت" ويبلغ قطر أكبرها بين "عشرين وثلاثين سنتيمترا"، مشيراً إلى أنها "تركت آثاراً" على طريق يؤدي إلى وجهة سياحية في المدينة.

وقالت وكالة الأنباء الكوبية إن دوي الانفجار سمع أيضاً في بلدات كونسولاسيون ديل سور وميناس دي ماتاهامبري ومارتينيز.

وأوضح إيفرين خايميز سالغادو الخبير في المعهد الوطني للجيوفيزياء والفلك "إنه نيزك صخري يحوي الحديد والنيكل وكميات كبيرة من سيليكات المغنيسيوم".