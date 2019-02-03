خبير بيئي: هواء الكويت ملوث ومسرطن

حذر رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية، خالد الهاجري، من تلوث هواء #الكويت إلى درجة تسبب حالات سرطانية، وفقا لتقرير استند إلى آراء علمية دولية أوضحت خطورة وجود جسيمات دقيقة ملوثة في الهواء بحجم 2.5 ميكرومتر تسبب انتشار الأمراض والوفاة.

وأضاف الهاجري أن تلك الجسيمات لا ترى بالعين المجردة، ومن ضمنها الأمونيا والكربون والرصاص والسلفيت والنيتريت، وتحتاج الى أجهزة دقيقة وحساسة للكشف عنها، وهي تأتي بسبب احتراق غير كامل للمواد وانبعاث السيارات والمحروقات الزراعية والتفاعلات الكيمياوية في الغلاف الجوي وانبعاثات المصانع وحرائق الغابات.

وأفاد أن التعرض لها لفترات زمنية طويلة قد تكون له آثار خطيرة مثل أمراض السرطان والرئة المزمنة وأمراض القلب والدم، خاصة أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية قدرت أن الوفيات المبكرة وصلت إلى 4. 2 مليون حالة في العالم عام 2016 بسبب الجسيمات الملوثة.