كتلة من الحديد 10 أضعاف الأرض نتجت عن تصادم كوكبين! 

اصطدم كوكبان في الفضاء السحيق لينتج عنهما عالم غني من الحديد يقدر بعشرة أضعاف كتلة الأرض، وفق حسابات علماء الفلك.

ويعتبر هذا الانهيار الكوني الأول الذي يتم اكتشافه خارج #المجرة_الشمسية، حيث إن تصادماً شبيهاً قبل 4.5 مليار سنة بين الأرض وجسم بحجم #المريخ أدى لتشكل القمر، وفق ما يعتقد العديد من الخبراء.

الاكتشاف الجديد هذا تم رصده بواسطة علماء في جزر الكناري، يتتبعون نظاماً نجمياً يحتوي على أربعة كواكب تبعد أكثر من 1600 سنة ضوئية.

حقيقة التصادم

أحد هذه الكواكب يسمى Kepler-107c، يحتوي على كتلة عالية بشكل غير عادي مقارنة مع حجمه، هذا يعني أنه من الممكن أن يتمدد لمسافات كبيرة لو تفكك.

غير أن تصادم هذا الكوكب مع كوكب آخر جرده من غلافه الخارجي وما تبقى هو القلب الحديدي الذي يشكل 70 بالمئة من كتلته.

وقد كان الكوكب المجاور له Kepler-107b بالحجم نفسه، لكن ضوءه يبدو مضاعفًا وشكل فيه الحديد حوالي 30 بالمئة.

حسب العلماء فإن الكوكبين المتصادمين، يجب أن يكونا منطلقين بسرعة تزيد عن 60 كيلومتراً (37 ميلًا) في الثانية في وقت حدوث الاصطدام القوي.

وقال البروفيسور كين رايس، من جامعة أدنبره، الذي شارك في الدراسة: "إن تنوع الكواكب في نظامنا الشمسي أمر رائع.. ويمكن استخدام هذا التنوع لفهم #نشوء_الكواكب وتطورها.. من أجل فهم أفضل لتشكلها".

البحث الذي يتضمن النتائج الأخيرة سوف ينشر في المجلة الإيطالية Nature Astronomy.