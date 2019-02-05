نوع جديد من الديناصورات في الأرجنتين.. بشوك على ظهره

عثر على نوع جديد من الديناصورات العاشبة لديه أشواك في عموده الفقري، تُستخدم لأغراض الدفاع، في باتاغونيا في جنوب الأرجنتين، بحسب ما كشف باحث أرجنتيني.

وكان هذا الديناصور الذي أطلق عليه اسم باجاداصوروس برونوسبيناكس، وينتمي إلى عائلة العظاءات المتشعبة الرأس يعيش قبل 140 مليون سنة في منطقة في الأرجنتين من الشائع العثور فيها على بقايا ديناصورات، اكتُشف فيها خصوصا سنة 1993 ديناصور جيغانوتوصوروس كاروليني الذي يعدّ أكبر اللواحم على الإطلاق.

وقال الباحث بابلو غالينا، الذي يتعاون مع عدة مؤسسات بحثية، من بينها المركز الوطني للأبحاث العلمية في الأرجنتين "نظنّ أن الأشواك الطويلة جدّا والرفيعة والمسنّنة في ظهر الديناصور وعنقه كانت تُستخدم لدرء الحيوانات المفترسة".

وقد نشر هذا الاكتشاف في مجلة "نيتشر" العلمية.

ويُعرض مجسّم للديناصور في المعهد الثقافي للعلوم في بوينس آيرس.