طائرة صغيرة تفوق سرعة الصوت.. تدخل الأجواء في 2023

يتوقع أن يشهد عام 2023 دخول أول طائرة "صغيرة" أسرع من الصوت الأجواء، حيث يتم حالياً تصنيعها بشراكة بين شركتي "بيونغ" و"إيريون" Aerion Supersonic.

وتحمل الطائرة لقب "الوحش"، وستكون قادرة على الطيران بسرعة 1.5 ماخ أي ما يقدر بـ 1000 ميل في الساعة.

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وقالت "بيونغ" في بان إنها ستوفر الموارد الهندسية اللازمة لعمليات الاختبار المتعلقة بالتصنيع والطيران، بالإضافة إلى صياغة المحتوى الرأسي الاستراتيجي.

وأوضحت "بوينغ" أنها "استثمرت استثماراً كبيراً في إيريون" لكن الشركتين لم تكشفا عن الشروط المالية لاتفاقية تصنيع طائرة "الوحش".

وأكدت "بوينغ" أن هذا الاستثمار سيساعد على تسريع تطوير التكنولوجيا المتعلقة بتصميم الطائرات.

وفي هذا السياق، قال ستيف نوردلند، نائب رئيس شركة "هوريزون إكس" ومدير شركة "بوينغ نيكست" إن "بيونغ" تقود تحولاً ثورياً في مجال النقل من شأنه ربط العالم على نحوٍ أكثر أماناً وكفاءة وسرعة من أي وقت مضى.

واعتبر أن الشراكة مع "إيريون" استثماراً استراتيجياً في مجال تطوير تكنولوجيا الطائرات الأسرع من الصوت.

وقد تأسست "إيريون" عام 2003 بهدف تطوير تقنيات أكثر كفاءة في مجال الطائرات التي تفوق سرعتها الصوت، وسبق لها أن قدمت طائرات من طراز "آي أس 2" لرجال الأعمال وهي طائرة صغيرة بـ12 مقعدا وكان ذلك في 2014.