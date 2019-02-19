فك شيفرة جينات أكبر سمكة مفترسة.. حقائق تفيد طب البشر

يعد سمك #القرش_الأبيض الكبير، بطل فيلم الفك المفترس، أحد أكثر الحيوانات إثارة للرعب والفزع سواء في الحقيقة أو على شاشة السينما وهو كائن مذهل حتى في جيناته.

وقال العلماء أمس الاثنين إنهم فكوا شيفرة الخريطة الجينية أي الجينوم الخاص بأكبر سمكة مفترسة في العالم ورصدوا سمات جينية عديدة تساعد في تفسير نجاح القرش الأبيض الكبير في عملية التطور والارتقاء. ومن بين السمات الوراثية الخاصة بهذا القرش عمليات تكيف جزيئي لتعزيز القدرة على التئام الجروح وكذلك على استقرار الخريطة الجينية مثل ترميم #الحامض_النووي الوراثي (دي.إن إيه) وقدرته على تحمل التلف.

ولدى القرش الأبيض الكبير، واسمه العلمي كاركارودون كاركارياس، خريطة جينية كبيرة للغاية فهي أكبر من الجينوم البشري مرة ونصف المرة.

ومن المفترض نظريا أن تزيد الخرائط الجينية الكبيرة التي تحوي كثيرا من الأحماض الوراثية المتكررة، مثل تلك التي يملكها هذا القرش، احتمالات حدوث عدم استقرار جيني، إذ تكون الأحماض النووية الكثيرة والعدد الكبير من الخلايا عرضة على ما يبدو للتلف عبر تراكم الطفرات الدورية.

لكن العكس تماما هو الحال لدى هذا القرش وذلك بفضل عمليات التكيف الجيني التي تساهم في الحفاظ على سلامة الخريطة الجينية.

وقال محمود شيفجي، مدير مركز أبحاث أسماك القرش بمؤسسة (سيف أور سيز) ومعهد أبحاث جاي هارفي بجامعة نوفا ساوث إيسترن بولاية فلوريدا الأميركية "هذه المعلومات، وبالإضافة إلى أنها تساعد في فهم طبيعة أسماك القرش على المستوى الأولي المتمثل في جيناتها، فإنها ربما تكون أيضا مفيدة في تطبيقها على الطب البشري لمكافحة السرطان والأمراض المتعلقة بكبر السن والتي تنجم عن عدم الاستقرار الجيني".

ويجوب ذلك النوع من أسماك القرش وسلالاته المتعددة محيطات العالم لا سيما في المياه الساحلية الباردة.

ويمكن أن يصل طول جسمه ذي اللونين الرمادي والأبيض والذي يشبه الطوربيد إلى ستة أمتار ووزنه 3.18 طن ويمكنه الغوص لعمق يقارب 1200 متر. ويستخدم أسنانه الكبيرة المدببة التي تملأ فاه في تمزيق فرائسه بما في ذلك الأسماك وحيوانات الفقمة والدلافين مبتلعا قطعا كبيرة من اللحم دفعة واحدة.

ويمثل تطور وبقاء أسماك القرش قصة نجاح فهي تعيش منذ أكثر من 400 مليون سنة في حين لم يظهر الجنس البشري إلا قبل قرابة 300 ألف عام فحسب.