مركبة يابانية ستفحص تربة كويكب بعيد 280 مليون كلم

تقترب مركبة فضائية يابانية من سطح كويكب على بعد حوالي 280 مليون كيلومتر من الأرض.

وذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، الخميس، أن المركبة "هايابوسا 2" بدأت في الاقتراب من الكويكب في الساعة الواحدة والربع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وتأجلت العملية خمس ساعات بسبب إجراءات السلامة، ولكن المركبة - وهي بدون قائد - ستهبط على سطح الكويكب كما هو مقرر صباح الجمعة.

وستحاول المركبة جمع عناصر من تربة الكويكب، والتي قد تعطي أدلة على أصل النظام الشمسي والحياة على الأرض. وستتطلب عملية الهبوط قدرا عاليا من الدقة.

والمركبة مزودة بشريط عرضه ستة أمتار لتجنب العوائق على سطح الكويكب.

ويبلغ قطر الكويكب نحو 900 متر ويسمى "ريوغو"، وهو اسم قصر تحت البحر في التراث الياباني.