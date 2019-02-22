العلم يصدق معتقداً شعبياً شهيراً.. ونبتة تدهش العلماء

غالبا ما يشكك العلماء في العلاجات الطبيعية، لكن يحدث أن يصدق العلم أحياناً معتقداً شعبياً. فقد اكتشف باحثون أن نبتة يابانية معروفة محلياً بأنها مفيدة للصحة، تحوي مادة قد تساعد في مكافحة الشيخوخة.

ويعتقد أن هذه النبتة المسماة "أشيباتا" (اسمها العلمي أنجيليكا كيسكي) تحمل منافع كثيرة على صحة السكان في الأرخبيل الياباني، لكنها لم تؤكَّد من خلال تجارب سريرية.

ونشرت مجلة "نيتشر كومونيكيشنز" العلمية أن هذه النبتة تحتوي على مادة تعزز آلية تنظيف الخلايا وإعادة إنتاجها.

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وهذه الآلية المسماة "الالتهام الذاتي"، تمنع تراكم الأوساخ في الخلايا. ويمكن أن يؤدي اختلال هذه العملية التي تتراجع وتيرتها مع التقدم في العمر إلى أمراض عدة بما في ذلك الأمراض العصبية مثل مرض ألزهايمر أو باركنسون.

وتعليقاً على الموضوع، قال البروفيسور فرانك ماديو المتخصص في العلوم الحيوية الجزيئية في جامعة غراتس النمسوية والمشارك في هذه الدراسة لوكالة فرانس برس "من الممتع دائماً اكتشاف أن العلاجات التقليدية الشعبية لها أساس علمي".

وركّز ماديو وزملاؤه بحوثهم على مركبات الفلافونويد وهي عناصر موجودة في النبات، ووجدوا أن الفلافونويد الموجود في نبتة ال"شيباتا" يعزز عملية الالتهام الذاتي على خلايا الخميرة.

ولاحقاً أجروا ذلك الاختبار على خلايا الدود والذباب، "وتبيّن أن تلك المادة تطيل مدة الحياة 20% في المتوسط لدى تلك الكائنات" وفق الدراسة.

كذلك أجرى الباحثون الاختبار نفسه على خلايا مأخوذة من قلوب فئران وأنواع مختلفة من الخلايا البشرية، وخلصوا إلى أن تلك المركبات الموجودة في النبتة اليابانية قد تبطئ الشيخوخة. إلا أن الباحثين يؤكدون أنهم ما زالوا في حاجة إلى إجراء تجارب سريرية أكثر للبت في تلك المنافع.