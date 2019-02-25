أول رائد إماراتي ينطلق للفضاء في سبتمبر

أعلنت الإمارات موعد انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى خارج الكرة الأرضية.

وذكرت الإمارات اليوم الاثنين أنها سترسل إما هزاع المنصوري أو سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر/أيلول على متن الصاروخ الروسي "سويوز".

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وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن أسماء رواد الفضاء المحتملين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتمتلك الإمارات برنامج فضاء حديثا بطموحات كبيرة. وكانت قد أطلقت أول قمر صناعي محلي الصنع "خليفة سات"، في أكتوبر/تشرين الأول من اليابان. وتبدي رغبة في إطلاق مسبار إلى المريخ عام 2020.

وأعربت الإمارات أيضاً عن رغبتها في استعمار المريخ بحلول عام 2117، بإنشاء مدينة تعمل بكامل طاقتها ويبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة.

واختير المنصوري والنيادي من بين أكثر من 4000 مرشح إماراتي لهذه المهمة، على أن يُعلن رسميا عن اسم الشخص المشارك في المهمة في أيار/مايو المقبل.

وأكد رائدا الفضاء الإماراتيان، الاثنين، أنه بغض النظر عمن سيتم اختياره للتوجه إلى المحطة، فإن الأهم أنه سيكون إماراتيا.

وقال المنصوري في مؤتمر صحافي إن "العلم سيذهب إلى الفضاء، وأحلامنا وشغفنا لهذه الدولة ستأتي أولا". وأضاف: "هدفنا أسمى.. من أجل قيم هذه الدولة وأهدافها بالوصول إلى الفضاء".

من جهته، قال النيادي: "نقوم بالشيء نفسه. نأكل الطعام نفسه، ونذهب كل يوم على متن الشاحنة، وندرس في صف واحد"، موضحا "بغض النظر عمن يذهب، فنحن فريق واحد".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد برنامج "الإمارات لروّاد الفضاء" لاختيار أربعة رواد إماراتيين وإعدادهم وتدريبهم وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكان الأمير السعودي سلطان بن سلمان آل سعود أول رائد فضاء عربي عندما كان على متن مكوك فضائي أميركي عام 1985.

وبعدها بعامين، أمضى الطيار السوري محمد فارس أسبوعا على متن محطة "مير" الفضائية التابعة للاتحاد السوفياتي.