اكتشاف تاريخي "وشيك".. ناسا تعوّل على الكوكب الأحمر

بات اكتشاف حيوات خارج كوكب الأرض وشيكاً، بحسب ما ذكره جيم بريدنشتاين، مدير وكالة أبحاث الفضاء والطيران ناسا.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قال بريدنشتاين، إن فريقاً بحثياً من خبراء على وشك التوصل إلى اكتشاف تاريخي، حيث من المتوقع أن تكتشف مهام فرق ناسا علامات بوجود حياة على سطح الكوكب الأحمر، الذي كان محور الاهتمام لعقود.

بصمات حيوية

وتخطط وكالة ناسا لتقييم تربة المريخ بحثاً عن "بصمات حيوية'' تظهر وجود علامات على الحياة. جاءت تصريحات بريدنشتاين بعد وقت قصير من إعلان ناسا التخلي عن مركبة المريخ "Opportunity" على الكوكب الأحمر.

وقال بريدنشتاين‏ إن فريقه البحثي "سيتمكن من النظر في العينات وتحديد ما إذا كان هناك وجود لبيئة حيوية هناك (على كوكب المريخ)".

وتنبع ثقة بريدنشتاين من أن 3 اكتشافات سابقة على المريخ، أكدت وجود الميثان والجزيئات العضوية الأخرى، التي تعتبر لبنات بناء الحياة، وكذلك المياه تحت القطب الجنوبي للكوكب.

وأضاف بريدنشتاين‏: "كل هذه العوامل تتضافر مع القول بأن هناك الكثير، الذي نحتاج إلى تعلمه، وسنقوم (خبراء ناسا) بذلك في أسرع وقت ممكن".

ومن المقرر أن تبدأ المركبة Mars 2020 Rover التابعة لناسا عملها في يوليو 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى وجهتها على سطح المريخ خلال فبراير 2021.

من وإلى القمر ذهاباً وإياباً

كما يخطط خبراء ناسا إلى العودة للقمر بحلول عام 2028، حيث يخططون "للبقاء هناك"، حسب ما ذكر بريدنشتاين، مشيراً إلى أنهم يخططون لجعل القمر مستداماً للبشر وأن يتمكن الإنسان من السفر إليه ذهابا وإيابا بانتظام.

وتباهى بريدنشتاين بما يتم السعي إليه والخطط المستقبلية للوكالة الأميركية قائلاً: "إن ما نقوم (ناسا) به مختلف تماماً عن أي بلد آخر في العالم. ما نفعله هو أننا نعمل على مشروعات مستدامة حتى تتمكن البشرية من الذهاب والعودة بانتظام".

وكان الرئيس دونالد ترمب قد أعلن في عام 2017 أنه يريد إعادة الأميركيين إلى القمر وبناء مؤسسة هناك للقيام بمهام تصل في نهاية المطاف إلى المريخ.