"وان ويب".. 6 أقمار "إنترنت" تصل المدار

وضع صاروخ سويوز أقلع الأربعاء من غويانا الفرنسية بنجاح في المدار ستة أقمار اصطناعية ضمن كوكبة "وان ويب" على ما أعلنت "أريان سبايس" في بيان.

ووصلت الأقمار الاصطناعية الصغيرة البالغ وزن كل واحد منها 147 كيلوغراماً إلى مدار منخفض على بعد ألف كيلومتر من الأرض.

وأتى مشروع "وان ويب" بمبادرة من رجل الأعمال الأميركي غريغ ويلر ويهدف إلى ردم الهوة الرقمية في العالم ويعد بتوفير خدمة الإنترنت للجميع.

في العام 2015 كلفت "وان ويب" شركة "أريان سبايس" الدفعة الأولى التي تشتمل على 21 عملية إطلاق بواسطة صاروخ "سويوز".

وعمليات الإطلاق هذه مقررة حتى العام 2020 من ثلاث قواعد هي مركز غويانا الفضائي وبايكونور في كازاخستان وفوستوتشني في روسيا.

وقالت "أريان سبايس" إن الأقمار ستوفر خدمة إنترنت سريعة للصناعات الفضائية والبحرية والاتصالات الخلوية وخدمة واي فاي. وستجعل خدمة الإنترنت السريع متاحة في كل العالم أرضا وجوا وبحرا.

وأوضحت أن "الكوكبة الأولى من ويب وان ستكون مؤلفة من حوالي 650 قمراً اصطناعياً وقد يرتفع العدد إلى 900 لتلبية نمو الطلب العالمي".

وصنعت الأقمار الاصطناعية الستة الأولى في تولوز من قبل "وان ويب ساتلايتس" وهي شركة أسستها "وان ويب" و"إيرباص ديفانس اند سبايس".