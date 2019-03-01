ترودو: كندا ذاهبة إلى القمر

ستنضم كندا إلى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في مهمتها وضع مسبار في مدار القمر في غضون سنوات قليلة، على ما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحافي تضمّن بثا مباشرا من محطة الفضاء الدولية مع رائد الفضاء الكندي ديفيد سانت جاك "كندا ستذهب إلى القمر".

وتخطط "ناسا" لبناء محطة فضائية صغيرة ستطلق عليها "غايتواي" في مدار القمر بحلول العام 2026.

وستكون "غايتواي" بمثابة محطة مركزية للرحلات المتوجهة إلى القمر والعائدة منه، ولكن لن يكون فيها طاقم دائم مثل الطاقم الموجود في محطة الفضاء الدولية التي تدور حاليا في مدار الأرض.

ووفق وكالة الفضاء الكندية، ستوفر "غايتواي" مكانا لمكوث رواد الفضاء ومحطة "ترسو فيها" المركبات الفضائية الزائرة ومختبرات للبحوث.

وستكون مساهمة كندا عبر تطوير "كندارم 3 " وهو نظام آلي يستخدم للقيام بأعمال الصيانة للمحطة وتصليح الأعطال فيها.

وقد استخدم جهاز "كندارم" الذي يعمل بالتحكم عن بعد والبالغ طوله 15 مترا، في برنامج المكوكات الأميركية لمدة 30 عاما وشارك في وضع أقمار اصطناعية والتقاطها وإصلاحها وتحديد مواقع رواد الفضاء وصيانة المعدات ونقل المؤن والمعدات.

وتستخدم النسخة الثانية منه في محطة الفضاء الدولية.

وقال مدير "ناسا" جيم برايدنستاين في بيان إن الوكالة "سعيدة جدا لأن كندا هي الشريك الدولي الأول لمركز غايتواي في مدار القمر".

وأضاف "سيساعد هذا التعاون الجديد (...) على الوصول إلى القمر وإلى المريخ في يوم من الأيام".

وأعلن ترودو أيضا تخصيص 1,55 مليار دولار أميركي لبرنامج الفضاء الكندي خلال 24 عاما، ليساعد في تطوير "تقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي" متعلقة بالفضاء.