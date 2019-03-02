انطلاق "كرو دراغون".. كبسولة بدون رواد للمحطة الدولية

أطلقت شركة سبيس إكس كبسولة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، السبت، وذلك في خطوة كبيرة على طريق هدف الشركة المملوكة لإيلون ماسك وإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لاستئناف إرسال رحلات مأهولة إلى الفضاء انطلاقاً من أراضي الولايات المتحدة هذا العام.

وانطلقت الكبسولة (كرو دراغون)، التي يبلغ طولها 4.9 متر عبر صاروخ من طراز فالكون 9 من مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا الساعة 2.49 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (07.49 بتوقيت غرينتش).

وقالت ناسا إنه من المتوقع أن يستقبل طاقم المحطة الفضائية المكون من ثلاثة أفراد الكبسولة التي ستحمل إمدادات ومعدات تزن حوالي 181 كيلوغراماً في ساعة مبكرة من صباح الأحد. وستجري رائدة الفضاء الأميركية، آن مكلين، ورائد الفضاء الكندي، ديفيد سانت-جاك، اختبارات على الكبسولة، كما سيتفحصان قمرتها خلال وجودها في المحطة لمدة خمسة أيام.

وكانت ناسا قد منحت شركتي سبيس إكس وبوينغ عقداً بقيمة 6.8 مليار دولار لصنع أنظمة صواريخ وكبسولات قادرة على المنافسة ويمكنها نقل رواد الفضاء من الأراضي الأميركية للمرة الأولى منذ إحالة برنامج المكوك الأميركي للتقاعد عام 2011.

وتهدف الأنظمة إلى إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وهي مختبر للأبحاث في الفضاء على بعد حوالي 402 كيلومتر عن الأرض وتكلف بناؤها 100 مليار دولار. كذلك تتكلف رحلة التوصيل الواحدة نحو 80 مليون دولار.

ونشر ماسك صورة على تويتر، الجمعة، من داخل الكبسولة (كرو دراغون)، حيث وُضعت دمية في هيئة رائد فضاء وأطلق عليها اسم ريبلي، في إشارة على ما يبدو إلى الشخصية الرئيسية في فيلم الخيال العلمي الشهير "فضائي" (إليان) للمخرج ريدلي سكوت.

وقالت سبيس إكس إن بذلة الفضاء الخاصة بريبلي مزودة بمجسات حول الرأس والرقبة والعمود الفقري لاختبار تأثير الرحلة على الإنسان.