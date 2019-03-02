وفاة العالم الروسي الحائز على جائزة نوبل للفيزياء

توفي العالم الروسي، زوريس ألفيروف، الحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 2000 عن عمله على أشباه الموصلات الكهربائية وتقنيات الليزر، عن 88 عاماً، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية السبت.

ولدى تسلم ألفيروف مكافأته، كان أول روسي يفوز بجائزة نوبل منذ الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، الذي نال جائزة نوبل للسلام سنة 1990.

وقد أعطى هذا الفوز زخماً للعلوم في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

وقالت زوجة العالم الروسي في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، إن "زوريس ألفيروس توفي اليوم".

وكان عالم الفيزياء عضواً شيوعياً في مجلس النواب الروسي.

وحاز ألفيروف جائزة نوبل بفضل عمله الرائد في التكنولوجيا المستخدمة حالياً في سائر المجالات من الأقمار الاصطناعية إلى الهواتف المحمولة مروراً بقارئات الرموز الشريطية.

كما نال مكافأته مناصفة مع العالم الألماني هربرت كرويمر والأميركي جاك كيلبي.