خلل خطير يستدعي إعادة تصميم أجهزة الكمبيوتر حول العالم

تم اكتشاف عيب خطير في عناصر أمان في بعض رقائق الكمبيوتر المعروفة باسمSpectre، والخبر السيئ هو أنه يستحيل إصلاح هذه المشكلة من خلال البرمجيات، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن خبراء بشركة غوغل.

ويؤكد الخبراء أن الخلل الذي تم اكتشافه يعد كبيرا لدرجة أنه يستلزم إعادة تصميم أجهزة الكمبيوتر في المستقبل لتجنب هذه المشكلة.

الهواتف الذكية أيضاً

ويمتد تأثير الخلل في رقائق Specter، التي تصنعها شركات Intel وAMD وARM أيضا إلى الغالبية العظمى من أجهزة الهاتف الذكي في العالم.

وتكمن خطورة الخلل في الرقائق أو الشرائح الإلكترونية في أنه يجعل الأجهزة قابلة للاختراق من خلال برامج قرصنة يمكنها سرقة البيانات وكلمات المرور ورسائل البريد الإلكتروني.

بطء بنسبة 30%

وأشار خبراء غوغل إلى أن الخلل يؤدي إلى تقليل سرعة الأجهزة بنسبة تصل إلى 30%، وتقدم غوغل ميزة لعزل كل صفحة فردية على متصفح كروم للحد من الثغرة الأمنية.

وقال بن تيتزر، المؤلف المشارك في الدراسة البحثية، التي نُشرت في موقع "arXiv" في تصريحات لموقع "New Scientist": "إن الخلل يشمل كل مجال الحوسبة بلا استثناء".

وأشار تيتزر إلى أن الطريقة الوحيدة لتخطي المشكلة التي تسببها رقائق Specter هي تغيير طريقة صنع أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ككل.

استحالة تقييم مدى الضرر

ولا تزال التفاصيل الدقيقة لما يمكن سرقته غامضة، ومن ثم يعد المستحيل قياس مدى فعالية محاولة الإصلاح بواسطة البرمجيات السابقة.

وتحتوي الشرائح الإلكترونية على عشرات الألوف من المكونات المختلفة، التي تحشر في مساحة تبلغ حوالي 30-40 ملليمتر مربع، ويمكنها أن تخزن 64,000 وحدة من المعلومات والتي تعرف باسم بت bit.